مستشفى مصري يلقي جثة ضحية كورونا خارجه لساعات (فيديو)

"إكرام الميت دفنه" هي قاعدة معروفة تغافلت عنها مستشفى الحميات بمحافظة الفيوم المصرية، حيث تأخر المسؤولون بدفن أحد ضحايا كورونا، وتركوا الجثة ملقاة لساعات أمام المستشفى.

وظلت جثة أحد المتوفين بفيروس كورونا بغير دفن من الساعة العاشرة مساء وحتى وقت تصوير مقطع الفيديو الساعة الرابعة والنصف عصرا من اليوم التالي، دون مراعاة لحرمة الموتى.

وبقيت الجثة ملقاة بهذا الشكل أمام مشرحة مسشتفى حميات الفيوم، التي ألقته خارجها دون غُسل بالساعات، حيث تظهر لافتة المشرحة بالفيديو.

وقال مصور الفيديو إن وكيلة وزارة الصحة وعدتهم منذ ما يقارب الساعة والنصف بأن يأتي أحد لتغسيل الميت وتجهيزه للدفن، ولكن لم تأت سيارةإسعاف ولا أي شخص جاء للميت إلى وقت التصوير.

وفي الفيوم أيضا توفي الصحفي بجريدة الراية عاطف الجبالي بمستشفى العزل جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 2326 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و 11 حالة وفاة، مما يعني تخطي عدد الإصابات المسجلة في مصر حاجز العشرة آلاف إصابة، ووصول عدد المتوفين إلى 544.