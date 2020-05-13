لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 13 مايو/أيار)

حتى مساء الأربعاء، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 4 ملايين و380 ألفا، توفي منهم أكثر من 295 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و625 ألفا آخرين، بحسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 13 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل وفاة واحدة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسائل إعلام مصرية: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأفراد من الطاقم الطبي والإداري بمستشفى المطرية التعليمي في القاهرة.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1579 وفاة و23719 إصابة جديدة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا.

وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: تسجيل 195 وفاة و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

إيطاليا توافق على حزمة تحفيز طويلة الأمد بقيمة 55 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد على تجاوز تأثيرات فيروس كورونا.

الأمم المتحدة: من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري بسبب آثار فيروس كورونا.

وزير الصحة التركي: 58 وفاة و1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3952 والإصابات إلى 143114.

الإمارات تعلن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20386.

عمدة العاصمة الأمريكية يعلن تمديد قرار ملازمة المنازل إلى الثامن من يونيو/حزيران المقبل.

وزارة الصحة المصرية: 12 وفاة و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 556 والإصابات إلى 10431.

حاكم ولاية نيويورك: إذا أعدنا فتح الولاية بصوة مبكرة جدا فسيعاود فيروس كورونا الانتشار وسنفقد مزيدا من الأرواح.

وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في ليبيا: تم الإبلاغ عن 64 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و3 وفيات.

الرئيس التونسي يقرر تقليص ساعات حظر التجوال بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

السلطات اليمنية: 3 إصابات وحالتا وفاة جديدتان بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 58 والوفيات إلى 12.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 494 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 33186.

السلطات العراقية: 119 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 3032 والوفيات إلى 115.

المتحدث باسم الحكومة السودانية ينفي ما نشر بشأن رفع توصية من المجلس السيادي بإقالة وزير الصحة.

مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية لإقالة وزير الصحة.

وزارة الصحة السعودية: 9 وفيات و1905 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 273 والإصابات إلى 44830.

الصحة الكويتية: تسجيل 7 وفيات و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 82 والإصابات 11028.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 26539.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 878.

وزارة الصحة البحرينية: 249 إصابة جديدة بفيروس #كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5771.

عدد المتعافين من فيروس كورونا يتجاوز المليون و600 ألف من أصل حوالي 4 ملايين و340 ألفا تعرضوا للإصابة.

إيران تعلن 50 وفاة و1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 112725 والوفيات إلى 6783.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6466.

نقابة الأطباء المصرية: نطالب بسرعة فتح مستشفيات جديدة للعزل بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية.

نقابة الأطباء المصرية: نواجه مشكلة حقيقة في تأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27104.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 228691.

بوريس جونسون: 275 عاملا في المجال الصحي والاجتماعي البريطاني توفوا منذ بداية مواجهة تفشي فيروس كورونا.

روسيا تعلن 96 وفاة و10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2212 والإصابات إلى 242271.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4019.

وكالة الأنباء الألمانية: الحكومة الألمانية تقرر تخفيف حذر الرقابة على حدود البلاد اعتبارا من السبت المقبل.

وزارة الصحة التونسية: لم نسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ ثلاثة أيام وإجمالي عدد الوفيات بلغ 45.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4826.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 6 وفيات بسبب كورونا ليصل الإجمالي إلى 80 وتسجيل 134 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.