كورونا يخيم على البيت الأبيض والوفيات تتجاوز 293 ألفا حول العالم

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 292 ألف شخص على مستوى العالم، في حين قال البيت الأبيض،إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يحافظ على مسافة من الرئيس ترمب.

وسجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا في ال24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد الى 82,246، وفق احصاء لجامعة جونز هوبكنز.

ويظهر الرقم ارتفاعا حادا في أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء كوفيد-19 الى ما دون الألف يومي الأحد والإثنين.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 1,367,927، وفق الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.

وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 290 ألف شخص على مستوى العالم، استنادا إلى مصادر رسمية.

وبالإجمال تم تسجيل 290,477 حالة وفاة في العالم بينها 159,205 في أوربا، وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضررا بعدد وفيات يبلغ تليها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا ثم إسبانيا.

عامل صحة أمام إحدى وكالات دفن الموتى في نيويورك

رفع توقعات الوفيات في أمريكا

من ناحية أخرى قال باحثون إن نموذجا لوفيات فيروس كورونا جرى تعديله مؤخرا يتنبأ بأن أكثر من 147 ألف أمريكي سيلقون حتفهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بحلول أوائل أغسطس/آب.

الرقم الجديد، أعلى من رقم 100 ألف الذي ورد في التقدير الأخير لحالات الوفيات، ويأتي ذلك مع التخفيف النسبي للقيود الرامية لكبح الجائحة.

وقال التقرير إن أحدث توقع أعده معهد جامعة واشنطن للقياسات الصحية والتقييم يعكس "المحركات الرئيسية للانتشار الفيروسي مثل التغيرات في الفحوص والحركة وكذلك تخفيف سياسات التباعد الاجتماعي".

مايك بنس غاب عن اجتماع ترمب مع قيادات الجيش الأمريكي-9 مايو

تباعد بين ترمب ونائبه

في ذات الشأن قال البيت الأبيض، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يحافظ على مسافة من الرئيس دونالد ترامب منذ بضعة أيام، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة سكرتيرته الصحفية بفيروس كورونا.

ولم يكن بنس في المؤتمر الصحفي لترمب يوم الإثنين ولا في اجتماع بالبيت الأبيض مع الجيش الأمريكي ومسؤولي الأمن القومي يوم السبت بعد أن تلقت كاتي ميلر نتيجة الاختبار الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية الثلاثاء "اتخذ نائب الرئيس خيار الحفاظ على مسافة لبضعة أيام"، وأضافت أن القرار بشأن متى سينتهي هذا التباعد يرجع لبنس.

وبعد إصابة كاتي ميلر، أثبتت فحوص عدم إصابة بنس بالفيروس لكن إصابتها أدت لإجراء تغييرات في كل أنحاء الجناح الغربي بالبيت الأبيض حيث طُلب من الموظفين استخدام الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

السلطات الصينية اتخذت إجراءات احترازية في شمال شرق البلاد

الصين تفرض قيودا على مدينة بسبب كورونا

من ناحية أخرى تفرض مدينة جيلين في شمال شرق الصين قيودا جديدة على السفر من أجل احتواء تفش جديد لفيروس كورونا، بعد الإبلاغ عن ست حالات إصابة جديدة يوم الثلاثاء.

وبرزت جيلين كبؤرة محتملة لموجة جديدة من الإصابات واضطرت مدينة شولان المجاورة لتعديل مستوى الخطر إلى "مرتفع" من "متوسط" في نهاية الأسبوع.

وقالت نائبة رئيس بلدية جيلين في صحفي اليوم الأربعاء "إن وضع كوفيد-19 الحالي معقد للغاية …وهناك خطر كبير من أن ينتشر الفيروس على نطاق أكبر".

وأوضحت أنه من أجل وقف الانتشار، تقرر تنفيذ إجراءات في المنطقة، في حين قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم إن خمسة من الإصابات الست الجديدة أمكن ربطها مباشرة بحالة مؤكدة هناك.

وسجلت الصين سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 مايو أيار مقابل حالة واحدة قبلها بيوم.

وقالت سلطات الصحة اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 مايو أيار مقابل حالة واحدة قبلها بيوم.

وكانت ست من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد، وأوضحت اللجنة أن الحالة الواردة من الخارج رُصدت في شنغهاي.

كما سجلت الصين ثماني حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض يوم 12 مايو أيار مقابل 15 حالة قبلها بيوم.