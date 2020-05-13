"ضريب كحول".. عنوان جريدة رسمية عن شادي حبش يثير الغضب بمصر

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمقال من جريدة الجمهورية (رسمية) معنون بـ "شادي ضريب كحول" في إشارة إلى وفاة المخرج المصري الشاب شادي حبش داخل عنبر 4 بسجن طرة تحقيق.

واعتبر الناشطون المقال المنشور، تعديًا لفظيًا وتشهيرًا بشادي، واصفين العنوان بالمتعدي والمتجاوز بحق شادي وأسرته.

وقال مغردون إن جريدة الجمهورية الحكومية، كانت أيضًا أول من وصفت خالد سعيد ضحية التعذيب على يد الشرطة في الإسكندرية، "بشهيد لفافة البانجو".

وتوفي شادي بالسجن بسبب الإهمال الطبي، وأثار بيان السلطات المصرية الذي أشار إلى أن سبب الوفاة كان تناول حبش لكحول مطهر للأيدي غضبا وسخرية لدى الرأي العام المصري.

الجمهورية.. صحيفة قومية ينفق عليها من ضرائب المصريين. وبعيدا عن المغالطات والفبركات، كيف يستنكر كاتب الخبر ومن خلف إدارة تحريره ومن خلفهم حكومة ورئيس ديدنهم الوحيد هو الكذب والقتل.. كيف استنكروا "النسيان" على #شادي_حبش الذي سجن ظلما؟!https://t.co/JTG8VEL7uB#بلحه #ارحل pic.twitter.com/yNnLxPmb3I — Abdelrahman.Fares 🤐 #أوقفوا_الاخفاء_القسري (@abdofares) May 12, 2020

وكان حبش اعتقل عام 2017 بعد إخراجه أغنية بعنوان "بلحة" تسخر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أما خالد سعيد فقد لقي مصرعه في يونيو/حزيران عام 2010، بعدما تعرض للضرب المبرح من جانب شرطييْن أرادا القبض عليه بمدينة الإسكندرية، وهو ما أثار موجة هائلة من السخط، خصوصا بين المنظمات الحقوقية والنشطاء الذين اعتبروه شهيدا لحالة الطوارئ التي استمر نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في فرضها طوال سنوات حكمه الثلاثين.

وكانت صفحة "كلنا خالد سعيد" التي تم إنشاؤها على فيسبوك، بعد مقتل الشاب السكندري البالغ من العمر 28 عاما، أحد العناصر الرئيسية في إشعال جذوة الثورة المصرية بعدما دعت للتظاهر ضد نظام مبارك بالتزامن مع عيد الشرطة في 25 يناير/كانون الثاني 2011، وهي الثورة التي أطاحت بمبارك بعد 18 يومًا من اندلاعها.

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جريدة الجمهورية دي كانت أول جريدة برضه توصف خالد سعيد ب"شهيد البانجو" في ٢٠١٠ لو تفكتروا. متصدرة قعر الوساخة دايما https://t.co/G6vYAtN3EP — حسام الحملاوي (@3arabawy) May 12, 2020

مازالت جريدة الجمهورية تتصدر المرتبة الأولى في سباق القذارة الصحفية..

كتبت زمان عن خالد سعيد انه شيهد البانجو وبتكتب انهاردة عن شادي حبش ضريب كحول..

انتم انتم في كل زمان — الإشتـــنــاركــى (@Andyegypt) May 12, 2020

الصوره دي هخليها للذكري عشان ربنا قادر ف يوم معلوم تترد فيه المظالم #شادي_حبش https://t.co/lGg6YMYFst — ﮼محمد،حجاج (@haggagmm) May 12, 2020