صلاة جنازة تطيح بمسؤول في المغرب.. ما القصة؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع فيديو، يظهر تجمعا لمجموعة من السكان بأحد مناطق مدينة الدار البيضاء، دون مراعاة للتباعد الاجتماعي أو وسائل الوقاية من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع الفيديو أشخاصا يؤدون صلاة الجنازة، على أحد أفراد حيهم، راح ضحية شجار بالأسلحة، الأمر الذي اعتبره كثيرون تهورا دون مراعاة عواقب هذا الفعل، الذي قد يسبب في إطالة فترة الحجر الصحي في البلاد، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوورنا.

من جانبها، أقالت السلطات المغربية، بعد انتشار الفيديو، رئيس الملحقة في الإدارية بتلك المنطقة، وفتحت وزارة الداخلية تحقيقا رسميا في الموضوع، بحسب وسائل إعلام محلية.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين المغاربة الذين انتقدوا التعامل السلبي للسلطات تجاه الموقف، وباركوا إقالة المسؤول المحلي بمنطقة "عين الشق".

وأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6466 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 188 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 108 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3099 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 67742 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.