شاهد: سودانيون في مصر يطالبون بالعودة ويشكون من تعامل الشرطة

استخدم لواء في الشرطة المصرية يديه لدفع محتجين سودانيين كانوا يطالبون حكومة بلادهم بإعادتهم، بعد قرار السلطات هناك إغلاق المطارات والمعابر البرية تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من السودانيين متجمعين بأحد الشوارع في القاهرة، في حين قام أفراد من الشرطة المصرية بمحاولة لتفريقهم من المنطقة.

وتعالت أصوات بعض المحتجين يطالبون بحقهم في العودة إلى بلادهم- السودان- لكن أحد الضباط دفعهم بيديه وقال " هو دا أسلوب اللي أنت بتعملو، هو دا ذوق، هو دا أدب.. بأقلك الصبر خلص.. الصبر خلص خلاص".

وعلق بعض المشاركين في المسيرة على ذلك وقالوا إنهم تعرضوا للمعاملة مثل " الغنم" في إشارة إلى دفع الشرطة لهم بالأيدي.

مشكلة عالمية

من ناحية أخرى، قالت سيدة من السودانيين العالقين في مصر، إن" مشكلتهم أصبحت عالمية" وخاصة العالقين بالقاهرة.

وأوضحت أن هناك جثثا لأشخاص توفوا، موجودة في المستشفيات لا يستطيعون إخراج تصاريح دفن لهم بسبب أن السفارة السودانية بالقاهرة مغلقة.

كانت السفارة السودانية في مصر تعرضت في وقت سابق لاقتحام من قبل مجموعة من السودانيين، وقاموا بإتلاف بعض الممتلكات فيها ما حدا بالقائمين على السفارة إلى إغلاقها.

وقالت السيدة، إن ما يتعرضون له لا يتماشى مع روح الثورة، وناشدت حمدوك وحميدتي للتدخل وإعادتهم للسودان فورا بسبب المعاناة التي يجدونها ببقائهم في مصر.

من جانبهم، دعا بعض العالقين الحكومة بضرورة استثنائهم من قرارات الإغلاق والسماح لهم بدخول البلاد والخضوع للحجر الصحي، أسوة بما يجري في العديد من الدول.