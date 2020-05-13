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شاهد: تركي يرسل لجاره المسّن الخبز بطائرة مسيرة بسبب كورونا

الرجل أرسل الخبز لجاره المسن عاما عبر طائرة "الدرون" المسيرة
الرجل أرسل الخبز لجاره المسن عاما عبر طائرة "الدرون" المسيرة
13/5/2020

نشرت صحيفة يني شفق التركية علي حسابها على تويتر، الأربعاء، مقطع فيديو لرجل تركي يقوم بإرسال الخبز لجاره المسن بطائرة بدون طيار بسبب حظر التجوال الساري في منطقة أنطاليا في تركيا.

وقالت الصحيفة إن الرجل أرسل الخبز لجاره البالغ من العمر 68 عاما بطائرة  "الدرون" المسيرة بسبب حظر التجوال المفروض على كبار السن في تركيا.

وفي سياق متصل، تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا الـ100 ألف، إثر تعافي 2826 مصابا، الأربعاء.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 143 ألفًا و114، بعد تسجيل 1639 حالة.

وسجلت تركيا 58 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 3952  بينما بلغ عدد الاختبارات 33 ألفًا و332 اختبارا,

وبلغ العدد الاجمالي للمتعافين من الفيروس في عموم البلاد 101 ألف و715.

وفي تعليقه على الإحصاءات، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن "اختبارات كورونا بلغت حتى  اليوم نحو 1.5 مليون، وينبغي الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و394 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 295 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و636 ألفا، وفق موقع "Worldometer".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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