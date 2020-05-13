شاهد: الشيخ سلمان العودة يتحدث مع عائلته من داخل السجن في السعودية

بث حساب معتقلي الراي على موقع تويتر مكالمة للشيخ سلمان العودة وهو يتحدث لعائلته عبر الهاتف من داخل السجن في السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017.

ونشر الحساب المكالمة التي يتضح من تفاصيلها أنها أجريت في شهر رمضان ويتحدث فيها العودة أنه بخير وبحالة جيدة.

وتتحدث الأسرة مع الشيخ العودة عن استعدادتها في شهر رمضان وصلاتها للترويح وتسأله عن حاله في الصيام داخل المعتقل.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

وتبث الجزيرة مباشر مجموعة حلقات للشيخ العودة حول تأملاته في أسماء الله الحسنى وآيات الذكر الحكيم.