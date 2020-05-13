تصفية "فينيكس" بسبب كورونا.. وصدمة جديدة لبنوك الإمارات

أفادت وثيقة، بأن شركة ( فينيكس كوموديتيز) المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية ولديها مكاتب في دبي وسنغافورة، تخضع للتصفية بعد أن راكمت خسائر تداول بأكثر من 400 مليون دولار.

وعنونت صحيفة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الإلكترونية "صدمة جديدة لبنوك الإمارات بعد انكشاف جديد للبنوك على ديون شركة فينيكس كوموديتيز و6 بنوك محلية تنفي انكشافها".

وقالت" تعرضت بنوك الإمارات لصدمة جديدة بعد أسابيع قليلة من تعرضها لأكبر أزمة من شركة "إن إم سى هيلث" الإماراتية على يد رجل الأعمال الهندي "آر بي شيتي".

وأشارت إلى تقرير (رويترز) الذي ذكرت فيه أن لدى شركة "فينيكس" تسهيلات بنكية من بنوك إماراتية وبنوك أخرى بنحو 1.6 مليار دولار.

وأضافت أن ذلك يثير المخاوف حول إمكانية أزمة انكشاف جديد للبنوك الإماراتية على ديون الشركات المتعثرة بعد أزمة شركة "إن إم سى هيلث"، والتي أظهرت تعرضا كبيرا للبنوك المحلية لديون الشركة المتعثرة.

وأوضحت أن القطاع المصرفي الإماراتي شهد حالة من الجدل، بعد استيلاء "شيتي" مالك ومؤسس مجموعة «إن إم سى هيلث» على 6.6 مليارات دولار، والعودة لبلاده منذ نحو شهرين.

وذكرت الصحيفة الإلكترونية "من زاوية تعامل الدولة وتسهيلات البنوك معه، ومقارنة ذلك مع ما يجري مع المواطنين ممن تعطلت مصالحهم بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا".

فيروس كورونا وتقلب العملة

تقول الوثيقة التي أعدها مسؤولون عن التصفية إن فينيكس تلقى باللوم في الالتزامات على تقلب العملة الناجم عن ظهور فيروس كورونا، ما أثّر على مشتقات مرتبطة بالدولار الأمريكي وعملات أخرى.

ونمت الشركة التي تأسست قبل 20 عاما إلى شركة تدر ثلاثة مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت بعد تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.

وتم تعيين مسؤولين تنفيذيين من شركتي إعادة الهيكلة (كوانتوما إل.إل.بي وكيه.آر.واي.إس جلوبال) كمسؤولين مشتركين عن التصفية وجرى إرسال إخطار إلى دائني الشركة في الرابع والعشرين من أبريل/نيسان بحسب الوثيقة.

ويقع مقر الشركة القابضة في جزر العذراء البريطانية حيث تتم عملية التصفية، وتظهر الوثيقة أنه جرى إرسال إخطار إلى الدائنين بعقد اجتماع مع المصفين يوم الجمعة.

وتكشف الوثيقة أنه قبل تعيين المصفين، كان لدى المجموعة تسهيلات بنكية متاحة بنحو 1.6 مليار دولار مع عدد من البنوك التي يقع مقرها سنغافورة وبريطانيا ودبي.

أحد البنوك العاملة في دبي

الدائنين والتمويل

لم تفصح الوثيقة عن أسماء الدائنين لكن مصادر مطلعة قالت إن ستاندرد تشارترد من بين البنوك التي قدمت تمويلا إلى المجموعة، وامتنع ستاندرد تشارترد عن التعقيب.

ولم يتسن الوصول إلى المساهم الرئيسي بالشركة جوراف داوان، وهو رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أيضا للمجموعة التجارية، والمذكور اسمه في الوثيقة، وقال مصدران إنه غادر دبي في الآونة الأخيرة إلى لندن.

وقالت الوثيقة "عقب مراجعة سريعة للسجلات المالية وتلك الخاصة بالشركة المتاحة تخلص كوانتوما إلى أن الشركة واجهت التزامات ملموسة تزيد عن 400 مليون دولار نتيجة تراكم خسائر تكبدها قسم تداول المشتقات المالية في" فينيكس جلوبال دي.إم.سي.سي.

وفينيكس غلوبال دي.إم.سي.سي هي ذراع الشركة التي مقرها دبي والتي تقوم بتداول السلع الأولية عبر مركز دبي للسلع المتعددة.

وتقول الوثيقة إن الإدارة العليا في فينيكس نصحت كوانتوما بأنه يتعين عليها أن تجنب 450 مليون دولار في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالشركة حتى 31 مارس/آذار 2020 من خسائر التداول.

وتعمل مجموعة فينيكس في أنحاء العالم مع نحو 100 شركة في أوربا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وتوظف ما يزيد عن 2500 موظف.