تركيا تعلن سيطرتها على فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، أن بلاده سيطرت على جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع المجلس العلمي حول كورونا بالعاصمة أنقرة.

وقال قوجة: "نشهد تحسنا مستقرا منذ الأسبوع الخامس للجائحة التي أصبحت تحت السيطرة".

وأضاف "يمكننا إجراء 50 ألف اختبار لكورونا يوميا، لكن لا نصل لهذا الرقم نظرا لتراجع الفيروس".

وأردف "منذ الإصابة الأولى بكورونا، رصدت فرق المتابعة (عددها 6239) 722 ألف شخص كان كل منهم على اتصال بمصاب واحد على الأقل".

ومضى قائلا: "يوم واحد محفوف بالمخاطر يمكن أن يغير المشهد، بعد 8 أسابيع من الالتزام بتدابير كورونا".

وأضاف: "إذا منحنا فرصة للفيروس فيحتمل العودة لما كنا عليه الشهر الماضي، لنكون درسا للعالم بعد أن أصبحنا نموذجا يحتذى".

وردا على سؤال عن إمكانية فرض حظر تجوال خلال عطلة عيد الفطر، قال قوجة إن ذلك سيحدده سير الوباء خلال الأسبوع المقبل.

تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا الـ100 ألف (رويترز)

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 1639 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 143 ألفا و114.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 3952 إثر تسجيل 58 وفاة جديدة.

وتخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا الـ100 ألف، إثر تعافي 2826 مصابا، الأربعاء. وبلغ العدد الاجمالي للمتعافين من الفيروس في عموم البلاد 101 ألفا و715.

ووفقًا للإحصاءات، فإن عدد المرضى في مراكز العناية المركزة بلغ 998 والمرتبطين بأجهزة التنفس 535.

وقال وزير الصحة التركي إنه "لأول مرة يتراجع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة إلى ما دون الألف".

وأكّد أن اختبارات كورونا بلغت لغاية اليوم نحو 1.5 مليون، وينبغي الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و394 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 295 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و636 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر".