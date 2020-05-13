العودة في رمضان: اقتراب قيام الساعة ونهاية العالم (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية.

وفي حلقة اليوم يتحدث الشيخ العودة عن سورة القمر بدءًا من قوله تعالى: "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ. مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ".

ويقول العودة في تفسير هذه الآيات: أما اقتراب الساعة فالراجح أن المقصود دنوها، فهو اقتراب زمني، وهذا جاء مسجلًا في القرآن في مواضع عدة ، كما في قوله سبحانه: (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ) [الأنبياء:1]، وكما في قوله سبحانه: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا) [الأحزاب:63].

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (بعثت أنا والساعة كهاتين)، في لفظ: (إن كادت لتسبقني)؛ فهو إشارة إلى القرب، ولا شك أن هناك قربًا عامًا، من حيث إن كل وقت يمضي فهو نوع من القرب للساعة؛ ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين؛ ولذلك فكانت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة الدالة على قربها.

ويضيف العودة: وهذا القرب هو قرب عام أيضًا من حيث إنه لا يمكن تحديد شيء معين لهذا القرب؛ ولذلك نقول إن كل الأحاديث الواردة بتحديد زمن لقرب الساعة؛ فهي أحاديث لا تصح ولا تثبت، وقد ألف السيوطي -رحمه الله- رسالة سماها "الكشف في مجاوزة الأمة الألف"، وساق فيها أحاديث وروايات تدل على أن هذه الأمة قد تتجاوز ألف سنة.

ويوضح العودة: وموضوع نهاية العالم وقرب الساعة من الموضوعات التي تشغل بال كثيرين من الناس، وقد ينسجون حولها الأساطير والروايات، وكل شعوب العالم اليوم تتحدث عما يسمونه بموقعة هيرمجدون، وهي المعركة بين الحق والباطل، هذا موجود عند النصارى وموجود عند اليهود، وعند المسلمين أيضًا إشارات وعلامات وأدلة على شيء من هذا القبيل؛ ولكن هذا لا ينبغي أن يكون أداة لترويج القصص الخيالية ونسج الحكايات الوهمية، ولا أن يكون سببًا في عزوف الناس عن مصالحهم وعن تحقيق مقاصدهم.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

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