البث الحي
سياسة

السودان يقيل وزير الصحة ويعين وزيرا للدفاع

وزير الصحة المُقال أكرم التوم
وزير الصحة المُقال أكرم التوم
13/5/2020

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني توافق المكون العسكري بشكل نهائي على ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع وإقالة وزير الصحة أكرم التوم.

وقال بيان للمجلس نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " أكد مجلس السيادة الانتقالي أن المكون العسكري قد توافق بشكل نهائي علي ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع وقد تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية."

وأضاف البيان " كما أكد مجلس السيادة أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو/أيار 2020  والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه"

وتسلّم رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ترشيح يس لتعيينه في المنصب، ومن ثم اعتماده من قِبل مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.

وتأتي إقالة التوم بعد نشر صحيفة "العين" الإماراتية خبرا  حول إقالته، وجاء في خبر الصحيفة الإماراتية أن تحالف قوى الحرية والتغيير ومجلسي الوزراء والسيادة قد طالبوا بصورة رسمية بإقالة وزير الصحة أكرم التوم.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أصدرت بيانا، نفت فيه ما نشرته الصحيفة الإماراتية، مؤكدة على أنها لم تطالب بإقالة وزير الصحة السوداني، ولم تناقش هذا الأمر مع أي مكون من مكونات الحكم على عكس ما جاء في بيان مجلس السيادة الانتقالي.

وكان وزير الصحة السوداني قد أعلن في تصريح صحفي، الثلاثاء، عن انخفاض معدل الوفيات في السودان إلى 4.9 في المئة، مؤكدًا أن ذلك جاء بمجهود كوادر صحية تعاني من عدم توفير بعض المستلزمات الضرورية واستمرار الاعتداءات بعض منتسبيها حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)