السودان يقيل وزير الصحة ويعين وزيرا للدفاع

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني توافق المكون العسكري بشكل نهائي على ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع وإقالة وزير الصحة أكرم التوم.

وقال بيان للمجلس نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " أكد مجلس السيادة الانتقالي أن المكون العسكري قد توافق بشكل نهائي علي ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع وقد تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية."

وأضاف البيان " كما أكد مجلس السيادة أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو/أيار 2020 والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه"

وتسلّم رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ترشيح يس لتعيينه في المنصب، ومن ثم اعتماده من قِبل مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.

وتأتي إقالة التوم بعد نشر صحيفة "العين" الإماراتية خبرا حول إقالته، وجاء في خبر الصحيفة الإماراتية أن تحالف قوى الحرية والتغيير ومجلسي الوزراء والسيادة قد طالبوا بصورة رسمية بإقالة وزير الصحة أكرم التوم.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أصدرت بيانا، نفت فيه ما نشرته الصحيفة الإماراتية، مؤكدة على أنها لم تطالب بإقالة وزير الصحة السوداني، ولم تناقش هذا الأمر مع أي مكون من مكونات الحكم على عكس ما جاء في بيان مجلس السيادة الانتقالي.

وكان وزير الصحة السوداني قد أعلن في تصريح صحفي، الثلاثاء، عن انخفاض معدل الوفيات في السودان إلى 4.9 في المئة، مؤكدًا أن ذلك جاء بمجهود كوادر صحية تعاني من عدم توفير بعض المستلزمات الضرورية واستمرار الاعتداءات بعض منتسبيها حتى الآن.