الخبر نفسه بعنوانين متضاربين عن ابن سلمان والبرهان.. أيهما اتصل بالآخر؟

خبر واحد بعنوانين متضاربين، نشرته كل من وكالة الأنباء السعودية (واس) ونظيرتها السودانية (سونا)، بشأن اتصال هاتفي جمع ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس السيادة السوداني.

فمن ناحية، عنونت الوكالة السعودية الرسمية خبرها، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس مجلس السيادة بالسودان عبدالفتاح البرهان.

سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة بجمهورية #السودان.

وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.#واس pic.twitter.com/in9lOBqQVG — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 11, 2020

لكن من ناحية أخرى قالت الوكالة السودانية الرسمية في خبرها، إن البرهان هو من تلقى الاتصال من ابن سلمان.

وناقش الطرفان خلال المكالمة العلاقات بين البلدين، وأكد ابن سلمان حرص السعودية على أمن واستقرار السودان، ومواصلة المملكة دعمها لرفع اسم السودان من قوائم "الإرهاب"، وفق الوكالة السعودية.

رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يتلقى إتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعوديhttps://t.co/uJkz6kEpvJ#سونا #السودان pic.twitter.com/Bh8hQOfWtT — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 12, 2020

وقالت الوكالة السودانية، إن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وثمن البرهان ما وصفه بـ "حرص المملكة على الاستقرار في بلاده".