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100 ألف تذكرة مجانية من الخطوط القطرية للعاملين بالرعاية الصحية (فيديو)

12/5/2020

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية عزمها تقديم 100 ألف تذكرة سفر ذهاب وعودة على الدرجة السياحية مجانا للعاملين في الرعاية الصحية إلى أي وجهة من وجهاتها العالمية.

وأوضحت الخطوط القطرية في تغريدة لها عبر تويتر، أن مبادرتها تأتي بمناسبة اليوم العالمي للتمريض وتبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى 18 مايو أيار، ودعت المهتمين للتسجيل.

ونشرت الخطوط القطرية، مقطع فيديو تحدث عن تضحيات وجهود الطواقم الطبية خلال أزمة فيروس كورونا وقدم موظفو الشركة خلاله كلمات الشكر للعاملين بالرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

الخطوط القطرية

كانت الخطوط القطرية، حظيت بثناء وتقدير حكومات ومسافرين بسبب تنظيمها رحلات جوية لإعادة آلاف المسافرين العالقين خارج بلدانهم بسبب الإغلاقات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشغّل الخطوط الجوية القطرية حاليا 35% من خدماتها العادية، وقامت باستخدام قدراتها التشغيلية الإضافية لنقل 17 ألف شخص على متن نحو 60 رحلة خاصة لبلدان أخرى بهدف إجلاء مواطنيها.

ووجهت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا علنا مواطنيها نحو استخدام الشركة القطرية للعودة إلى بلدانهم، وأثنت على الدوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت الخطوط الجوية القطرية أيضا بإجلاء دبلوماسيين أمريكيين وأجانب من العراق إلى بلادهم.

شريان الحياة

وبينما قامت ناقلات خليجية بما في ذلك "الاتحاد للطيران" في أبوظبي، وطيران الإمارات في دبي بتعليق رحلاتها بهدف توفير التكاليف، أبقت قطر على رحلات الركاب والشحن حيث أمكن.

ويؤكد  كبير مسؤولي الاستراتيجية في الخطوط القطرية تيري انتينوري أن "واجب الشركة هو أن تكون شريان حياة بين آسيا وأوربا، وأيضا بين آسيا وأمريكا لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم".

ويوضح" نحن ننظم رحلات  خاصة، وليس فقط رحلات مبرمجة بهدف نقل ركاب عالقين من أجل الحكومة الفرنسية و الحكومة الألمانية، بما في ذلك مدن لا تقوم الخطوط القطرية بالعادة بالطيران إليها".

الخطوط القطرية قامت بإجلاء آلاف العالقين إلى بلدانهم
إجلاء العالقين إلى بلادهم

وحصلت قطر على دعاية هامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأعمال البناء في الملاعب والبنى التحتية التي ستستخدم خلال استضافتها كأس العالم في 2022.

وبينما قلّت أعداد المسافرين على متن الرحلات، بدأت الخطوط القطرية بتحميل المزيد من الشحن على متن طائراتها في أماكن مخصصة لحقائب المسافرين- في تعويض جزئي عن الخسائر من مبيعات التذاكر. 

ويشير رئيس عمليات الشحن في الشركة توماس  كوفيلد الى أنّ "الشحن يدفع مقابل الطائرة" ما يعني تجنيب الشركة بعض الخسائر المالية.

ويوضح "في العادة عندما يكون لديك 20 طنا، أصبح الآن بإمكانك وضع 60 طنا باستخدام مكان أمتعة الركاب".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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