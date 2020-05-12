لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 12 من مايو/أيار)

حتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 4 ملايين و305 ألفا، توفي منهم أكثر من 289 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و545 ألفا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الثلاثاء، 12 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

رويترز: نائب الرئيس الأمريكي يقرر الحفاظ على تباعد مع ترمب لعدة أيام بعد إصابة سكرتيرته الصحفية بكورونا.

وزير الصحة السوداني: عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة 161 إصابة و4 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1526 والوفيات إلى 74.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1746 وفاة و18496 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 348 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 26991.

وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: تسجيل 172 وفاة و1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكالة الأنباء السعودية: منع التجوال الكامل بين 30 رمضان و4 شوال واستمرار جميع التدابير الاحترازية.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 11 وفاة و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

حاكم نيويورك يعلن تسجيل 195 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز 290 ألف حالة.

وزير الصحة التركي: تسجيل 53 وفاة و1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

البرلمان المصري يعلن إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا وعزلها بمستشفى قصر العيني.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6418.

السلطات البريطانية تعلن وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 32692

اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن: تسجيل 8 إصابات ووفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 65 والوفيات إلى 10.

فاوتشي: علينا الحذر في القول إن الأطفال يتمتعون بالمناعة في ظل ظهور مرض نادر مرتبط بكورونا.

فاوتشي: بدأنا نرى ما لم تظهره دراسات في الصين أو في أوروبا مع ظهور التهاب نادر لدى الأطفال المصابين بكورونا.

مدير مركز الأمراض المعدية الأمريكي: ليس هناك ضمان حول مدى فعالية أي لقاح لفيروس كورونا لكننا متفائلون.

وزير الصحة الأردني يعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 576.

وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2913.

مدير مركز الأمراض المعدية الأمريكي: نأمل أن نصل إلى المرحلة الرابعة من اختبارات اللقاحات بحلول فصل الشتاء.

مدير مركز الأمراض المعدية الأمريكي: نعمل على اختبار 8 لقاحات لفيروس كورونا في الفترة الراهنة.

مدير مركز الأمراض المعدية الأمريكي: اختبارات عقار ريمديسفير أظهرت تعافيا أسرع من كورونا بمعدل 30 %.

الصحة السعودية: 9 وفيات و1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف يؤكد إصابته بفيروس كورونا ويقول إنه يخضع للعلاج في المستشفى.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 25149.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1156 وفاة و18137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وزارة الصحة الكويتية: 10 وفيات و991 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75 والإصابات إلى 10277.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 870.

الحكومة اللبنانية تقرر فرض الإغلاق الكامل على عموم البلاد لمدة 4 أيام بدءا من مساء غد الأربعاء.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل وفاة واحدة و173 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية: فيروسات كورونا معقدة جدا ومن الصعب إيجاد لقاحات لها.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 176 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 26920.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 228030.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6380.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6733.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 110767.

روسيا تعلن تسجيل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2116.

روسيا تعلن تسجيل 10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 232243.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3721.

تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان ليرتفع العدد الإجمالي إلى 705.

تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32029.

ترمب: نائب الرئيس مايك بنس خضع لفحص الإصابة بفيروس كورونا والنتيجة جاءت سلبية.

وزارة الصحة اليمنية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.

وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض يوصي المسؤولين بارتداء الكمامات طيلة الوقت وهم في داخله.