"كوبري ملاصق للمباني".. سخرية واسعة من محور "الملك سلمان" في مصر

انتشرت صورا لجسر قيد الإنشاء بحي الهرم في مصر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يبدو الكوبري ملاصقا للبنايات السكنية بشكل غريب، مما أثار سخرية الكثير من المصريين.

ويطلق على الجسر "محور الملك سلمان"، حيث يتم إنشاؤه بمنطقة "ترعة الزمر" بالهرم ضمن مشروع شبكة الطرق القومية الجديدة، وبدأت أعمال البناء في نهاية العام الماضي، ومن المفترض الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

وتقوم على بنائه شركة "السعداء للمقاولات"، وهي شركة إنشاءات متخصصة في الطرق في مصر تأسست عام 1980.

وأقر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هاني يونس بصحة الصورة المتداولة لمحور "ترعة الزمر"، وأوضح ما سيتم هناك قائلا إنه تم تخصيص ربع مليار جنيه لتعويض العمارات المتضررة من المحور، التى سيتم إزالتها، ولكن هناك عمارات مخالفة لا تعويض لها.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بمداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات، معلقًا على الصور المتداولة لملاصقة العمارات لمحور الملك سلمان بالهرم، قائلًا: "الصورة تُظهر إننا داخلين العمارة، لكن هناك مسافة 50 سنتيمترًا"، ما أثار السخرية على منصات التواصل.

طيب ومحددوش مين المسئول عن إهدار السنتيمترات الخمسين ؟؟ — Ahmed Moharram (@ABMOHARRAM) May 12, 2020

وأضاف نصار أن كافة المتضررين من محور الملك سلمان بالهرم سيتم تعويضهم، ولن يتم تعويض المبانى المخالفة، وليس هناك معوقات لاستكمال المحور، وهناك لجنة مشكلة من هيئة المساحة ومحافظة القاهرة، تتلقى كافة طلبات المتضررين، ومن يختار المكث فى مكانه لن يتم تعويضه.

ولاقت الصور تعليقات وانتقادات واسعة بسبب ما تسبب فيه الكوبري من خنق للبنايات السكنية، وما وصفوه بـ "دفن للسكان بالأدوار الأولى".

وانتقد الكثيرون كيفية تصميم الجسر وإنشائه على هذا النحو الغريب والملاصق للبنايات السكنية، واعتبروه تجسيدًا لغياب الرؤية وعدم دراسة المشروعات في مصر بشكل كاف.

وأكد أحد المهندسين التنفيذيين بمشروع محور "ترعة الزمر" بالجيزة، والمعروف أيضا باسم "محور الملك سلمان"، أن 4 عقارات مخالفة ببروز، بمحيط الجسر المار بشارع نصر الدين، أدت لتلاصق الكوبرى بها نظرا لبروزها عن خط التنظيم في الشارع وهو ما أدى إلى ظهور الكوبرى ملاصق لها.

وبدأ العمل فى المحور بطول 12 كم بالتوازى مع انشاء محطات المترو الجديدة بطول المحور مثل محطة مترو بولاق الدكرور،ويهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية وإعادة توزيع الحركة، ويُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال الجيزة وجنوبها.

أنا مهندس وبسأل اللي عملوا كدة، إيه ده يا باشمهندسين؟ pic.twitter.com/ZvMYwIkh1v — Tamer Mowafy (@kalimakhus) May 11, 2020

صورة قمة في البشاعة تنبئنا بمسلسل رعب قادم للجميع pic.twitter.com/LoEslFBOxl — إسماعيل النجار ® (@Elna9arOfficial) May 11, 2020