"عداد موتى ترمب" في نيويورك لتذكير الرئيس بنتائج سياساته مع "كورونا"

تداول ناشطون أمريكيون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لما يسمى "عداد موتى ترمب" في ميدان التايمز بمدينة نيويورك.

وصمم "عداد الموتى" للتذكير بأعداد ضحايا فيروس كورونا الذين سقطوا نتيجة تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اتخاذ الإجراءات الاحترازية مبكرًا.

وتقوم آلية عمل "عداد موتى ترمب" بتحديث أعداد الضحايا الذين ماتوا نتيجة إصاباتهم بالفيروس التاجي الذي ضرب أمريكا بقوة.

Today we launched a HUGE statement, The Trump Death Clock went live in Times Square to hold this President to account for the estimated 60% of COVID-19 that could have been prevented. #TrumpDeathClock https://t.co/o2CrIWYh2M pic.twitter.com/O9Zr9LyaXz

— TrumpDeathClock (@TrumpDeathClock) May 8, 2020