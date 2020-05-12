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سياسة

شاهد: ترمب يُثير الجدل برده على صحفية من أصول صينية

12/5/2020

أثار رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على سؤال لصحفية أمريكية من أصول صينية استهجانا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بدا أنه سخرية من أصولها الأسيوية.

ووجهت مراسلة قناة "سي بي إس" الإخبارية "ويجا جيانغ" سؤالاً للرئيس الأمريكي قائلة "قلت مراراً إن الولايات المتحدة تضطلع بأعمال أفضل من أي بلد آخر بخصوص فحوصات فيروس كورونا؛ لماذا تأخذ الأمر من منظور المنافسة بينما هناك أمريكيون يخسرون حياتهم بشكل يومي؛ ومازالت هناك حالات إصابة جديدة يومياً".

فما كان من ترمب إلا أن رد عليها قائلا: " الجميع يخسرون حياتهم في كل مكان في العالم؛ وأعتقد أنه يجب أن تسألي هذا السؤال للصين".

وأضاف قائلا "لا تسأليني أنا؛ أسألي الصين هذا السؤال" وعقب قائلاً "عندما تسأليهم هذا السؤال ستحصلين على جواب غير تقليدي".

فما كان من الصحفية إلا أن ردت عليه قائلة "لماذا توجه إلي هذا الكلام أنا تحديدا" فرد عليها ترمب إن "سؤالها مقزز".

وحاول ترمب التحول بالسماح لصحفية أخرى بإلقاء سؤال، فلما تبين له أن الصحفية الأخرى تنتمي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية فما كان منه إلا أن أنهى المؤتمر الصحفي فجأة.

وتعرف "ويجا جيانغ" نفسها على صفحتها على موقع تويتر بأنها " مولودة من أصول صينية في ولاية ويست فيرجينيا".

وأثارت طريقة ترمب ردود فعل مستهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الديمقراطي "بيرني ساندرز" قائلاً "إنه مثير للشفقة؛ السيد ترمب جبان يستهزئ بالآخرين لكي يشعر بالقوة".

كما علقت الكاتبة الصحفية "أوليفيا نوزي" قائلة "دائماً ما يظهر عدم الاحتراف المهني لدى الرئيس خاصة حين يتواصل مع الصحفيات على وجه التحديد؛ والذين يتصرفون بهدوء واحترافية في الرد".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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