سوريون وعرب ينعون الإعلامية مها الخطيب بعد وفاتها بالسرطان

أعلن المركز الصحفي السوري، أمس الإثنين، عن وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب، بعد معاناة استمرت عام مع مرض السرطان، في مدينة هامبورغ الألمانية.

ونعى عدد من الصحافيين والإعلاميين على منصات التواصل الاجتماعي، الإعلامية مها، مذكرين بمهنيتها، ووقوفها إلى جانب شعبها، واحتفاظها بمبادئها حتى آخر لحظات حياتها.

ماعاد الموت يامها مرعباً فالحياة باتت أشد رعباً ،، كل ماهنالك ياعزيزتي أننا سوف نفتقدك ، مؤلمة خسارة الأحرار …

وفاة الإعلامية مها الخطيب @mahakh9 في ألمانيا بعد صراعٍ مع مرض السرطان ..

إنا لله وإنا إليه راجعون . pic.twitter.com/nNqMR9Oeru — عشق دمشقي (@Sham_984) May 11, 2020

وأطلت مها للمرة الأولى عام 2003 عبر شاشة التلفزيون العربي السوري، وقدمت عددًا من الأفلام الوثائقية، ثم انتقلت بعدها للعمل في تقديم الأخبار.

وتنحدر الإعلامية مها الخطيب من مدينة حلب وهي متزوجة و أم لطفلين، كما عملت الخطيب في مجال التنمية الذاتية،بحسب الوصف الموجود على حسابها الشخصي في موقع "تويتر".

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب

رحمة الله عليك يا مها..برحيلك لديار الحق نفقد صوتا حرا في الإعلام وشعاعا منيرا بين أهلنا في سوريا..تبقى سيرتك بيننا كالمسك وكل من جاء بذكرك انحنى لاسمك احتراما.. أسكنك الله فسيح جناته.. والصبر للعائلة الكريمة..إنا لله وإنا إليه راجعون @mahakh9 pic.twitter.com/hM9y8Bxmvr — Siba Madwar صبا مدور (@madwar_siba) May 11, 2020

وكانت مها ولدت في مدينة حلب شمال سوريا، وبعد دراستها الحقوق في جامعة بيروت والعلاقات الدولية في جامعة حلب، عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية أولها التلفزيون الرسمي السوري عام 2003، ثم انتقلت لتقديم النشرات الإخبارية، وعملت في قناة "شام" عام 2007.

وفاة الزميلة الصحفية مها الخطيب

مها بنت مدينة حلب ناصرت الثورة السورية وكانت صاحبة صوت عال نصرة لأهلها

عملنا سوياً في أورينت كانت من ألطف الأشخاص الذين تعرفت عليهم

توفيت اليوم بعد معاناتها مع مرض السرطان في ألمانيا pic.twitter.com/HbmXMhnMiN — خالد أبو المجد (@khalidaboalmjed) May 11, 2020

أيضا عملت الخطيب في قناة "العالم" الإيرانية، لتعلن استقالتها من القناة بسبب نهجها ضد الثورة، وتنتقل بعدها لمدينة اسطنبول التركية، حيث عملت مذيعة في عدة قنوات إعلامية عربية، ومن ثم انتقلت إلى ألمانيا.

وأعاد مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر تغريدات وصور للإعلامية مها، أثناء تغطيتها الأحداث والمعارك في الشمال السوري.

ماتت مها الخطيب.. الزميلة المتميزة والصحفية القديرة مها من اوائل الثوار.. تركت إعلام العصابة وانخرطت بالثورة وكانت صاحبة موقف جذري رحلتي باكراً يامها.. كتير بكرتي يتساقط رفاق الحلم والبدايات في مشهد خريفي حزين فيما القاتل يواصل إجرامه الله يرحمك يامها ويرحمنا pic.twitter.com/tvHT8OoqRm — غسان ياسين (@ghassanyasin) May 11, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون

الإعلامية الثورية السورية #مها_الخطيب في ذمة الله والتي عملت في Orient – أورينت وقناة الفلوجة News وبعض المؤسسات الإعلامية الأخرى نقلت فيها إخبار الثورة السورية والشعب السوري(تعرضت لمرض مفاجئ) وتوفيت في المنفى خارج الوطن في ألمانيا رحمة الله عليها pic.twitter.com/dJk1sDIga2 — مضرحمادالاسعد (@modar28) May 11, 2020

https://twitter.com/PrimoAhmad/status/1259800716723585025?ref_src=twsrc%5Etfw

خبر محزن، جداً، مها الخطيب إعلامية محترمة ومجتهدة، مميزة في عملها، وأم قوية تحملت مسؤولية طفلين في مدينة مثل إسطنبول، لم يجمعنا لقاء مباشر، لكن الله سخرها لي في فترة مفصلية في حياتي، الله يرحمها ويصبر أبناءها. https://t.co/VIpo8c8gj6 — آلاء هاشم (@AlaaHashemK) May 11, 2020

الإعلامية السورية الشابة #مها_الخطيب استبقت منيتها في المنفى بتسجيل قصة للأطفال عن الوردة الحقيقية التي أنجبت قبل أن تذبل برعماً صغيراً وقالت له وهي تحتضر: هيا تفتح واحفظ نوعنا الأحمر وتشبث بالأرض حيث جذورنا معاً

رحمها الله#سوريا #حلب https://t.co/uGsl1FFPh0 — Farah Albarqawi فرح البرقاوي (@FarahAlbarqawi) May 11, 2020

وفاة الزميلة والأخت المذيعة الشابة مها الخطيب @mahakh9 بنت حلب التي وقفت بجانب شعبها ، في مدينة هامبورغ بألمانيا بعد معاناتها مع السرطان ، قهرته لوقت طويل ، إلى ان سلمت الروح لبارئها هذا الصباح ، عزائي لزوجها وعائلتها واخواتها جميعاً ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. pic.twitter.com/PPP8V7QTvj — موسى العمر (@MousaAlomar) May 11, 2020

بلغني نبأ وفاة الزميلة الإعلامية مها الخطيب، ابنة #سوريا العربية، التي وقفت مع شعبها، على رغم معاناتها مع مرض السرطان.

نسأل الله تعالى لها الرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا اليه راجعون. pic.twitter.com/mIw6ICw1AA — #مصطفى_كامل (@mustafakamilm) May 11, 2020

وفيما يلي بعض منشورات وتغريدات الإعلامية الراحلة مها الخطيب: