سلمان العودة في رمضان: ما هي "سدرة المنتهى"؟ (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية، والتي ينثر فيها تأملاته في آيات الذكر الحكيم.

ويتحدث العودة في هذه الحلقة عن تفسير صورة النجم بداية من قوله تعالى: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى. عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ".

ويقول العودة في تفسير هذه الآيات: في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عارضه جبريل بالقرآن كله كاملاً مرتين، من أوله إلى آخره، يقرأ ويثبت ويصحح؛ حتى يضبط النص القرآني المحكم، وقبل ذلك كان في كل سنة يعارضه بالقرآن في رمضان مرة واحدة، فالله سبحانه وتعالى يقول: "أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى"النجم:12، عليه الصلاة والسلام.

ويضيف: لقد رآه في الدنيا بالأفق الأعلى، وسمع الوحي منه، وأعجب من ذلك قال: "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى"النجم:13، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة ثانية، متى؟ متى كان هذا؟ يوم الإسراء والمعراج.

ويوضح العودة: "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى"، يعني مرة أخرى، في مكان أو محل آخر، أين؟ "عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى"النجم:14، فوق السماء السابعة، وهذا شيء الله أعلم به. سدرة المنتهى ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: "أنه بلغ إلى سدرة المنتهى"، وهي سدرة وضعها الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان لحكمة، قد يكون فيها النور وفيها الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عندها.

ويقول العودة: "هذه أشياء ومعانٍ عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يحيط بتفصيلها إلا وفق ما ذكر الله تعالى لنا، وذهاب العقل يتأمل أو يفكر مما لا يمكن أن يخرج منها بطائل؛ لأنه هذه فقط هي المعلومات المتوفرة عندنا عن هذا الأمر، أن هناك شجرة تسمى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، ذهب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج حينما وصل إلى مستوى يسمع فيها ماذا؟ صريف الأقلام، والملائكة وهم يكتبون أفعال العباد وأقدار العباد. "عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ المَأْوَى"، وهذا من الأدلة على أن الجنة في السماء عند الله سبحانه وتعالى، وسماها جنة المأوى.

ويضيف العودة: يعني الجنة التي يؤوى أو يعود إليها ويصير إليها المؤمنون. "إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى"، الرؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هناك لـجبريل كانت في الوقت الذي بغشى السدرة فيها شيء، شيء عظيم "إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى" والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء: "وغشيها ألوان لا أدري ما هي"، أنوار، فقد يكون هذا نور من نور الله عز وجل.

وقيل: إنها الملائكة وهي في هذه السدرة تسبح الله سبحانه وتعالى وتقوم بأعمالها ومهمتها ومصالح العباد، فغشى السدرة تلك الأشياء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عنها: (لا أدري ما هي)، عالم لأول مرة يذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضاً لم يذهب إليه بعد ذلك في حياته.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.