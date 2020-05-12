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سياسة

رقم قياسي لإصابات كورونا في قطر خلال يوم واحد

12/5/2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1526 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 25149 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 179 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 3019 حالة.

ولفتت إلى فحص 4250 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 135 ألفا و294 شخصا.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 14 حالة.

وأوضح بيان الوزارة أن ارتفاع حالات الاصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين جاء نتيجة مخالطتهم لمصابين، وعدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية.

وأفادت وزارة الصحة بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي.

وأشارت  الوزارة إلى أن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكد اصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي.

وشددت على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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