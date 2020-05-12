تركيا: الموازين انقلبت لصالح حكومة الوفاق الليبية والإمارات تنشر الفوضى

اتهمت تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، بإحلال الفوضى في الشرق الأوسط عبر تدخلاتها في ليبيا واليمن، وأكدت أن الموازين على الأرض انقلبت لمصلحة الحكومة الليبية الشرعية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، لتلفزيون أكيت التركي إن الإمارات ومصر ودولا أخرى لم يسمها "تحاول زعزعة استقرار المنطقة كلها"، غير أنه انتقد أبوظبي على وجه الخصوص.

وأصدرت الإمارات ومصر، اللتان تدعمان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تسعى لاقتحام العاصمة، بيانا مشتركا مع اليونان وقبرص وفرنسا، أمس الإثنين، يندد "بالتدخل العسكري التركي في ليبيا".

وتابع: "تحاول أبو ظبي تقسيم اليمن أيضًا، لذلك إذا سألتم من الذي يخلق الفوضى في هذه المنطقة، فإننا سنقول بلا شك أبو ظبي. إنهم (الإمارات) يحاولون مهاجمتنا بشكل واضح في فترات متقطعة، لكننا مؤخرا حذرناهم كي لا يتجاوزوا حدودهم. هم من يزعزعون الاستقرار في ليبيا ويدمرون اليمن. هم من يمنعون المساعدات التي نرسلها".

اتهم أوغلو الإمارات أيضا بدعم حركة الشباب الإسلامية في الصومال حيث توجد قاعدة عسكرية لتركيا تدرب قوات صومالية.

وأدلى أوغلو بالتصريحات بعدما نددت وزارة الخارجية في أنقرة ببيان الدول الخمس الصادر، أمس الإثنين، واتهمت فرنسا "بالعمل على أن تصبح راعيا لمحور لشر هذا".

الموازين انقلبت لصالح الوفاق

وقال أوغلو، إن الموازين على الأرض بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات الحكومة الليبية الشرعية انقلبت لمصلحة الأخيرة.

وأضاف: "نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد هو الحل السياسي. عسكريا لا يمكن التوصل إلى تسوية. لو لم نحقق التوازن لكانت الحرب قد دخلت طرابلس ويمكنها أن تستمر 10 سنوات أخرى على الأقل".

وأكد أوغلو، أن بلاده تقف إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وأضاف: كل العالم يرى أنه بفضل تركيا تغيرت الموازين (في ليببا). نحن بجانب الحق والشرعية)".

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.