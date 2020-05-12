بلا كمامات.. رقص جماعي وأغانٍ شعبية في الحجر الصحي بمصر (فيديو)

مازلت قضية مقرات الحجر الصحي بمصر المخصصة للعائدين من الخارج تتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بُثت مقاطع فيديو لمصريين عائدين ينقلون وجهًا آخر لتلك المقرات.

وتداول مدونون مصريون مقاطع فيديو للأجواء داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر بمدينة نصر شرق القاهرة، التي شبهها البعض بأجواء الأفراح.

يأتي ذلك بينما تساءل ناشطون عن سر توقيت نشر هذه المقاطع التي جاءت فيما يبدو للرد على شكاوى المصريين من داخل الحجر والتي غزت منصات التواصل خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة لطمسها أو التشكيك فيها أو التشويش عليها.

ويظهر بالفيديو الراقص، بعض نزلاء الحجر الصحي و هم في ساحة المدينة الجامعية، يرقصون على أغاني شعبية مصرية، و يهتف بعضهم " تحيا مصر".

والغريب أن المحتفلين لم يتخذوا أي إجراءات احترازية للحماية من كورونا، مثل ارتداء كمامات واقية أو مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي "المسافة الآمنة" لعدم انتقال عدوى كورونا.

وعلى أنغام أغنية "تسلم الأيادي" الشهيرة المرتبطة بالانقلاب العسكري عام 2013، رقص نزلاء الحجر الصحي بفناء المدينة الجامعية الأزهرية، بلا كمامات طبية أو تباعد آمن.

وأشاد أحد النزلاء في مقطع فيديو متداول بمستوى الحجر الصحي بالمدينة الجامعية، حيث قال "عندنا سراير ودولاب وبلكونة" ومرددا بآخر الفيديو "تحيا مصر"، في رد على ما يبدو لمقاطع فيديو سابقة لعائدين مصريين انتقدوا أوضاع الحجر بنفس المكان.

واستعانت المدينة الجامعية في محافظة أسيوط بصعيد مصر، براقص التنورة للترفيه عن المحجورين، وذلك عقب انتشار مقاطع فيديو تنتقد الخدمات المقدمة بمقرات الحجر المختلفة.

وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو أخرى من داخل مقرات الحجر الصحي بالمدن الجامعية تبين الوضع المزري له، حيث قال العائدون المصريون من الخارج إن المكان لا يرقى للاستخدام الآدمي، وأعربوا عدم رغبتهم في البقاء داخله.

وردا على غضب المصريين، وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى العالقين في الخارج أثارت غضب الناشطين، طالبهم فيهم بعدم العودة إلى مصر إذا لم تكن ظروف الحجر الصحي تعجبهم.

وقال أديب صارخا "هذه ظروف بلدنا.. من لم تعجبه فلا يرجع". وأضاف أن من أراد أن يحظى بحجر صحي نظيف ومريح ولائق، فعليه أن يدفع من جيبه الخاص، مما دفع عدد من النزلاء في الحجر بالرد عليه وتوثيق عدم ملائمة المكان لأي إقامة صحية.

كما أن عدد من المصرييين العائدين من أمريكا كانوا قد اشتكوا أيضًا من مستوى النظافة والطعام بمقرات الحجر الصحي بفنادق مدينة مرسى علم السياحية، وذلك رغم دفعهم مبالغ كبيرة للعودة والإقامة.

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