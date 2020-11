الأمم المتحدة: الحرب أفقدت اليمن عقدين من التنمية

قالت الأمم المتحدة، مساء أمس الإثنين، إن اليمن فقد عقدين من التنمية بسبب الحرب المستمرة.

جاء ذلك في تغريدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نشرها مكتبه في اليمن عبر حسابه بتويتر.

وأوضح: فقد اليمن بسبب الحرب 21 سنة من التنمية، كما لها (الحرب) آثار كارثية في مواجهة الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا.

وأضاف: وجب التنبيه للعمل على توفير الاحتياجات العاجلة، ككسب المال لشراء الغذاء والمواد الصحية اللازمين للحياة، من أجل مكافحة الوباء وتمكين اليمنيين من الصمود بشكل أفضل.

وحتى الإثنين، سجلت الحكومة 56 إصابة بكورونا في مناطق سيطرتها، بينها 9 وفيات وحالة شفاء واحدة، حسب بيانات وزارة الصحة.

وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تم تسجيل إصابتين بالفيروس، بينهما وفاة، وفق آخر إحصاء السبت.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات تحتوي على أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

#Yemen's war pushed #development back 21 years & is disastrous in fighting communicable diseases like #COVID_19. Attention must be on urgent needs like making money to buy lifesaving food & health supplies to combat disease & enable #Yemenis to #buildbackbetter. #YemenCantWait pic.twitter.com/JC9mS2YFvS

— UNDP Yemen (@UNDPYemen) May 11, 2020