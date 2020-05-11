"منافق وكذاب".. مصريتان في الحجر الصحي تردان على عمرو أديب (فيديو)

من داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية للأزهر، كذبت مصريتان عائدتان من الخارج تصريحات المذيع المصري عمرو أديب واتهمتاه بالتضليل والتعالي على المصريين خلال حديثه عن مقرات العزل.

ووجهت إحداهما الكلام لأديب بلهجة حادة قائلة "هوا انت امتى ناوي تبقى محترم؟ لما تطلع تكذب وتقول عايزين واي فاي. أنت منافق وكذاب، عيب عليك وعلى سنك".

وتابعت منفعلة "وزارة الصحة دافعة لك كام؟ إحنا هننزل كل الفيديوهات بصوتنا. إحنا اتبهدلنا، المدينة الجامعية دي مزبلة والله العظيم زريبة. غير إن كان فيه 3 حالات كورونا معانا داخل المدينة الجامعية في الأزهر".

وقالت الأخرى "اتعمل لنا تحليل وطلع سلبي. الباصات العامة اللي نقلتنا من المطار للحجر الصحي في القاهرة كانت كلها تراب. وصلنا الساعة 7 مساء وفضلنا في الباصات للساعة 11 بالليل والمدينة الجامعية مش عايزة تفتح ولا تدخلنا. قالوا لنا المدينة غير جاهزة ومحدش بلغنا".

وتابعت "بعد ما دخلنا وقعدنا للساعة 3 الفجر مفيش مراتب ننام عليها. إحنا مش طالبين فندق 5 نجوم، طالبين مكان آدمي. صبرنا للساعة 6 الصبح لكن مفيش حاجة جهزت للساعة 11 الصبح".

إلى الطبال #عمرو_أديب اللي بيقول الدولة جهزت المدن الجماعية لاستقبالكم !!

استمعوا لهذا التوثيق الهام من البنات التي وصلت من رحلة #الإمارات أمس المدينة كانت مغلقة وقالوا لنا محدش قالنا انتو جايين #مهانة وذل غير مسبوق!#السيسي_عار_علي_مصر#نطام_عاجز_وفاشل pic.twitter.com/rUmlqj8qOB — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 10, 2020

أديب يعترف بواقعة ابنه ويهدد الجزيرة مباشر

بلهجة تحمل تهديدا ووعيدا، رد أديب على فيديو دخول ابنه الحجر الصحي الفندقي بالمجان، موجهًا حديثه لـ"الجزيرة مباشر"، ومعترفًا بصحة الواقعة.

وقال أديب إن ابنه كان من العالقين في العاصمة البريطانية لندن وجاء إلى القاهرة ضمن الوفود الأولى التي أجليت، وكان في ذلك الوقت الحجر الصحي في الفندق بالمجان وفق تعليمات الحكومة.

وأضاف أن ابنه قضى بالفعل فترة الحجر كاملة في الفندق، وأكد أديب أنه ورّد 250 ألف جنيه (15.875 دولار) لصندوق "تحيا مصر" والسبب "لأني حسيت إن دي دولة محترمة وبتاخد بالها من أبنائها"، وفق تعبيره.

وتوعد أديب مذيعة القناة ميسون الدخيل بمقاضاتها لنقل القناة شهادات المواطنين المصريين داخل الحجر الصحي "غير الآدمي" وفق وصفهم والذين اتهم بعضهم أديب بتلقي رشوة ليجمل وجه النظام.

وتابع "هوا لازم تكون الأضواء كريستال ونركب البيارق، معلش احنا آسفين وبنقول للمواطنين استحملوا بلدكم، امبارح وزير التعليم العالي أتكلم عن 4500 غرفة تأهيل، الظرف سريع مع تطورات كرونا مفيش حاجة كاملة".

عمرو أديب لمذيعة الجزيرة: شايفين المزة دي ورحمة أمي هرفع عليها قضية.. بتقول إني باخد رشوة من وزارة الصحة#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/5l5u4VgRon — MBC مصر (@mbcmasr) May 10, 2020

وقبل يومين، هاجم أديب المصريين العائدين من الخارج بسبب حديثهم عن تردي أماكن العزل الصحي، وانتقادهم لها بمقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل.

وتداول ناشطون بعد ذلك فيديو لنجله العائد من لندن بعدما دخل حجرا صحيا 5 نجوم على نفقة صندوق "تحيا مصر"، الأمر الذي عرض أديب لعاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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