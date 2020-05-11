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سياسة|السعودية

معارض سعودي: فلسطين قضيتنا ولن تسقط بخذلان السياسيين والفنانين

الناشط المعارض السعودي حمزة الكناني
الناشط المعارض السعودي حمزة الكناني
11/5/2020

أكد الناشط المعارض السعودي حمزة الكناني على مركزية وأهمية القضية الفلسطينية مشيرا إلى أنها "لن تسقط بالتقادم ولا بخذلان السياسيين ولا دناءة المنتفعين من الإعلاميين والفنانين".

وقال الكناني في حلقة من برنامجه "الحقيقة" إن "آل سعود تتسع صدورهم للحوار والتقارب مع المختلف في الدين واللغة وتضيق صدورهم وتضيع شعاراتهم وتختفي وسطيتهم وسماحتهم مع إخوان الدين والملة واللسان".

وأضاف أن النظام السعودي يستخدم استراتيجيات ونظريات شأنها تهيئة الرأي العام المحلي للتطبيع مع إسرائيل عبر قلب الحقائق والوقائع عبر الإعلام غير المستقل.

واستهجن الناشط السعودي عرض مسلسلات تلفزيونية تروج للتطبيع وتلمع إسرائيل في الوقت الذي يستباح فيه دماء الفلسطينيين.

ووجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني قائلًا "قضيتكم قضيتنا، وقضية فلسطين والقدس والأقصى عقيدتنا ولا تسمحوا للسياسيين والمنتفعين بأن يعكروا صفوا أخوتنا فأنتم منا ونحن منكم".

المصدر : الجزيرة
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