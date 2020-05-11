لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 11 من مايو/أيار

حتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من أربعة ملايين 217 ألفا، توفي منهم أكثر من285 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و507 آلاف حسب موقع وورلد ميترز.

آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 23623.

وزارة الصحة الكويتية: 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9286.

وزارة الصحة الكويتية: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 65.

الصحة السعودية: 9 وفيات و1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 255 والإصابات إلى 41014.

وزارة الصحة البحرينية: 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 حالة تعاف خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 859.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3573.

وزارة الصحة المغربية: 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 205 أشخاص.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 45 وفاة و1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الصحة البريطانية: تسجيل 210 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 32065.

السلطات الصحية السويدية: تسجيل 31 وفاة و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإسبانية: 123 وفاة و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المركز الأفريقي للتحكم في الأمراض: 2144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إثيوبيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 63325.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بالفيروس.

اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة اليمنية تعلن عدن مدينة موبوءة.

وزارة الصحة السودانية: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1365 والوفيات إلى 70.

بدء تدابير رفع العزل

بدأت فرنسا برفع تدابير العزل والسماح للسكان بالخروج من دون طلب إذن في شعاع 100 كيلومتر من مكان إقامتهم.

ويمكن لمعظم المحال التجارية استئناف عملها مع احترام تدابير التباعد الاجتماعي ولا تزال الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما مقفلة.

في إسبانيا بات في إمكان نصف السكان الجلوس على شرفات الحانات والمطاعم. أما مدريد وبرشلونة فغير معنيتين بالإجراء.

وفي هولندا فتحت المدارس الابتدائية والحضانات جزئيا. وأعادت بلجيكا فتح معظم المتاجر.

وبدأت بوليفيا وسريلانكا في تخفيف العزل.

أما بريطانيا فمددت العزل حتى الأول من يونيو/حزيران على الأقل.

حالات جديدة في هوباي

سجلت محافظة هوباي الصينية بؤرة الوباء خمس إصابات جديدة الإثنين غداة الإعلان عن أول حالة خلال أكثر من شهر.

وتبقى هذه الأرقام متواضعة ولم تسجل أية وفاة بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية منذ شهر.

وفي مؤشر إلى العودة التدريجية إلى حياة طبيعية في البلاد، أعادت ديزني لاند في شنغهاي فتح أبوابها. وهي أول مدينة ديزني في العالم تستقبل زوارا مجددا منذ تفشي الفيروس.

قلق على الأولاد في نيويورك

أعرب رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو عن "قلقه الكبير" لزيادة حالات متلازمة تصيب الأطفال يعتقد العلماء أنها مرتبطة بكوفيد-19. وأشار إلى تسجيل 38 إصابة بالمتلازمة التي تسبب التهابات عدة لدى الأطفال في مدينة نيويورك، بينما هناك تسع حالات أخرى مشتبهة بانتظار تأكيدها. وسجلت وفاة طفل.

الكمامات أو السجن

يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون وضع كمامة في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا، إضافة إلى غرامة قدرها ألفا فرنك (3.5 يورو).

متاحف توثق العزل

تجمع متاحف شهادات وأغراض لوصف فترة العزل التاريخية. وقام متحف لندن بهذه المبادرة حول الحياة في العاصمة البريطانية، موجها دعوة لسكان لندن بتسليم أغراض ترمز إلى العزل كجواربهم المفضلة.

إيقاف أقدم سلسلة رسوم متحركة

تسبب كوفيد-19 بوقف إنتاج سلسلة الرسوم المتحركة الأقدم في العالم، في اليابان ما أرغم صناعها، لأول مرة منذ عقود، على إعادة بث حلقات قديمة.

وتروي "سازا صن" التي تبث منذ 1969 حياة السيدة سازا ربة المنزل اليابانية المرحة والشاردة.