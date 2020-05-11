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سياسة|مصر

كورونا يتسبب باعتقال مصريين صلوا التراويح.. فماذا عن الممثلين؟

النيابة العامة المصرية تحيل 12 شخصا أقاموا صلاة التراويح فوق سطح منزل
النيابة العامة المصرية تحيل 12 شخصا أقاموا صلاة التراويح فوق سطح منزل
11/5/2020

يتساءل مصريون لماذا تتشدد السلطات بإجراءات الحظر مع مواطنين يصلون التراويح، أو يلعبون الكرة، أو يجلسون في مقهى، بينما تغض الطرف عن تجمعات الممثلين بأماكن تصوير المسلسلات؟

فقد أحالت  النيابة المصرية 12 مواطنًا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، ومنع كافة التجمعات، وإقامة صلاة التراويح أعلى سطح أحد المنازل بمنطقة القطامية بالقاهرة. كما قررت النيابة أيضا إخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه.

وسجلت مصر أمس الأحد 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9400 والوفيات إلى 525. وكانت السلطات قد فرضت إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، شملت إغلاق المساجد والكنائس ومنع التجمعات.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 21 شخصا نظموا مباراة كرة قدم، بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة، كما جرى ضبط القائمين على إدارة وتشغيل الملعب وعددهم 3 أشخاص.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان القبض على 20 شخصا داخل مقهى مخالف لقرارات غلق المقاهي.

في غضون ذلك يتساءل الكثيرون حول عدم منع السلطات المصرية للتجمعات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي واستمرار تصوير المسلسلات الرمضانية بها، حيث أقامت الممثلة "غادة عبد الرازق" هناك احتفالا بمناسبة زواجها من "هيثم زنيتا"، مدير تصوير مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، وهي الزيجة الثانية عشرة بحياة الممثلة.

وشاركت "غادة" متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو يرصد لقطات مصورة من احتفالها بزواجها.

وأظهر المقطع الراقصة "دينا" وهي تزف العروسين.

ويقول أحد المتابعين معلقا على ازدواجية التعامل هذه إنهم لم يلقوا القبض على الممثل "محمد رمضان"، الذي أظهر فيديو إنهاء مسلسله الرمضاني تجمعا هائلا لكل العاملين، فلماذا يلقون القبض علي 12 شخصا يصلون فوق سطح منزلهم؟

ويرى آخرون أن الدولة تسمح بتكدس عشرات المواطنين بالمواصلات العامة والمصالح الحكومية يوميا، وتلقي القبض على من يصلي، مما يثير غضبهم وشكوكهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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