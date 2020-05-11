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سياسة

كورونا: اختبار أساور لتتبع حرارة التلاميذ في الصين

طلاب مدارس ثانوية في مدينة شنغهاي الصينية
طلاب مدارس ثانوية في مدينة شنغهاي الصينية
11/5/2020

بدأت الصين اختبار أساور لمراقبة الحرارة، تنبه من خلال تطبيق ما إذا كان أحد التلاميذ مصابا بالحمى في مدارس العاصمة بيجين في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

والأساور أحدث ابتكار صيني لتتبع الإصابات المحتملة بالفيروس.

وكانت الصين قد نشرت كاميرات حرارية في الأماكن العامة ويطلب في معظم الأماكن من الأشخاص إظهار تطبيق يحمل تقييمات خضراء وصفراء وحمراء تحدد خطر إصابة الشخص بناء على سجل سفره.

ووزعت الأساور في خمس مناطق في بيجين لتلاميذ عادوا إلى المدارس المتوسطة للمرة الأولى من أشهر.

وتوفر هذه الأساور بيانات درجة الحرارة في الوقت الحقيقي يمكن أن تراقبها المدارس وأولياء الأمور عبر تطبيق خاص، وفقا لصحيفة "بيجين ديلي".

وأوردت صحيفة "بييجين نيوز" التي تديرها الدولة أنه إذا ارتفعت درجة حرارة التلميذ أكثر من 37.2 درجة، فإن السوار سينبّه المدرس لإخطار الشرطة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، أعيد فتح عدد من المدارس تدريجا في أنحاء الصين مع إجراءات إضافية للصحة والسلامة مع بدء البلاد بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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