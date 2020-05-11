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سياسة

قطر تسجل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا وترايد حالات الشفاء

11/5/2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، تسجيل 1103 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 23623 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 87 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2840  .

ولفتت إلى فحص 3275 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 131 ألفا و44 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي.

ونوهت الوزارة بأن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكد اصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي.

وشددت على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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