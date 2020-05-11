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سياسة

ضابط مخابرات إسرائيلي يقاطع اجتماعا فلسطينيا عبر تطبيق زووم (فيديو)

11/5/2020

تداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقوم خلاله ضابط مخابرات إسرائيلي بمقاطعة اجتماع فلسطيني عن أوضاع القدس المحتلة عبر تطبيق "زووم".

ويظهر المقطع اجتماعا عبر تطبيق "زووم" تبثه شبكة صامدون بفلسطين المحتلة، تحت عنوان: "واقع الحركة الوطنية في القدس المحتلة وسبل المواجهة"، ويقدمها أحد قيادات العمل الوطني في القدس المحتلة، عبد اللطيف غيث.

وبشكلٍ مفاجئ، قاطع ضابط إسرائيلي، عرف نفسه بالكابتن "غابي" من المخابرات الإسرائيلية، الاجتماع قائلا إنهم يراقبون الفعاليات التي ينظمها منذ فترة، ومهنئا بشهر رمضان الكريم ليرد عليه أحد المشاركين في المكالمة بالقول: "روح افطر وكل كنافة".

وعلق البعض على وجود الضابط الإسرائيلي وكلماته قائلين إنه "يبدو أن المخابرات الإسرائيلية تعمل من البيت أيضا".

المصدر : الجزيرة
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