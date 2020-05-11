سلمان العودة في رمضان: معنى اسم الله الحليم (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية.

وفي حلقة اليوم من شرحه لأسماء الله الحسني يتناول الشيخ سلمان العودة اسم الله "الحليم".

ويقول العودة إن من أسمائه سبحانه وتعالى "الحليم"، وقد ورد في القرآن إحدى عشرة مرة، كما في قوله سبحانه "وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ"، وقوله "وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ".

ويضيف العودة "والحليم: مأخوذ من الحلم، وهو أنه لا يعاجل الإنسان بالأخذ والعقاب، بل يتأنى به. فالله تعالى يتأنى بعباده ويصبر عليهم، ولا يعاجلهم أو يؤاخذهم أو يعاقبهم، كما قال سبحانه: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى" فاطر:45.

ويوضح العودة أن "الحلم مقرون بالقدرة، ولذلك كان من أسمائه سبحانه الحليم الذي لا يعاجل عباده بالأخذ والعقاب والنكال، مع قدرته جل وتعالى على ذلك، فهو يصبر على عباده وهم يعصونه ويكفرون به! بل يتلطف بهم ويدعوهم، ويرزقهم ويغنيهم، ويصحح أبدانهم.

ولو تأمل العاصي أنه يعصي الله تعالى بوسائل وأعضاء وقدرات هي خلقه سبحانه، وهي مما يشهد عليه يوم القيامة، وكفى بذلك زاجراً له عن المعاصي والذنوب".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين، الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.