البث الحي
سياسة

رئيس مدغشقر يدافع عن المشروب "المعجزة" لعلاج كورونا

طلاب مدغشقر يحتفلون بشرب "كورونا أورغانيكس"
طلاب مدغشقر يحتفلون بشرب "كورونا أورغانيكس"
11/5/2020

دافع رئيس مدغشقر أندري راجولينا، الإثنين، عن دعمه للترويج لمشروب محلي "معجزة" لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، قائلا إن الغرب يزدري الطب الإفريقي التقليدي.

وسبب رئيس مدغشقر جدلا عالميا بترويجه لشاي مصنوع من الأعشاب يطلق عليه "كوفيد أورغانكس" قائلا إن الشاي "يشفي من كورونا في غضون أيام فقط".

وفي وقت سابق الشهر الماضي، تجول جنود غير مسلحين على المنازل في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر لتوزيع أكياس من الشاي العشبي المحلي الذي يروج له الرئيس.

وقال راجولينا في تصريحات اليوم الإثنين: "لو لم تكن مدغشقر هي التي اكتشفت هذا العلاج ولو كانت دولة أوربية هي التي اكتشفته، فهل سيكون هناك هذا الكم من الشك؟ لا أعتقد ذلك".

وحذّرت منظمة الصحة العالمية مرارا من أن شاي الأعشاب "كوفيد أورغانكس" الذي وصفه راجولينا كعلاج ضد فيروس كورونا المستجد، لم يتم اختباره سريريا.

ويحتوي هذا الشاي على نبتة الشيح، وهي نبتة لها خصائص مثبتة مضادة للملاريا، وأعشاب محلية أخرى.

وأضاف راجولينا "يجب عدم الاستهانة بالعلماء الأفارقة".

وتابع الرئيس "أعتقد أن المشكلة هي أنه يأتي من أفريقيا ولا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل مدغشقر توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم".

تسلمت غينيا الاستوائية وغينيا بيساو والنيجر وتنزانيا شحنات من هذا العلاج الذي أطلق الشهر الماضي.

وقال راجولينا ردا على مخاوف منظمة الصحة العالمية "لن يمنعنا أي بلد أو منظمة من المضي قدما".

وأشار إلى أن الدليل على فعالية المشروب هو "شفاء مرضانا".

وسجلت مدغشقر 183 إصابة بفيروس كورونا و105 حالات شفاء lk دون تسجيل وفيات.

وأوضح الرئيس "شفي المرضى بحصولهم على جرعات من كوفيد أورغانكس حصرا".

اقرأ أيضا:

الرئيس تناوله.. مدغشقر توزع "المشروب المعجزة" على سكانها لمواجهة كورونا
الكونغو رابع دولة تطلب "المشروب المعجزة" من مدغشقر لمكافحة كورونا

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين