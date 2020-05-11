بعد قرارات وزير المالية.. سعوديون يرفضون تحمل "فشل السياسات الاقتصادية"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بردود أفعال واسعة عقب إعلان وزير المالية وقف بدل غلاء المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة لإنقاذ الموازنة من العجز

وقوبل القرار بانتقادات ورفض عدد كبير بين المغردين " تحمل المواطن ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة" التي أوصلت اقتصاد المملكة إلى هذه المرحلة، على حد تعبير البعض.

وقارن مغردون بين ما تفرضه الحكومة السعودية على المواطنين وما يُصرف من خزينة الدولة لصالح شراء نوادٍ رياضية ويخوت وقصور بالإشارة إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد سعوديون أن زيادة الضرائب يشكل عبئاً كبيراً على المواطن، واستذكروا أحوالهم وقوة اقتصاد المملكة في عهد الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عبر وسم "#الملك_عبدالله".

من ناحية أخرى، هرع ما يُعرف بـ"الذباب الإلكتروني" للتغطية على ردود الفعل الرافضة وأطلق وسومًا عدّة بينها "#سمعا وطاعة في المنشط والمكره"، ونشرت حسابات وهمية أعدادا كبيرة من التغريدات التي مجدت، ما وصفتها بـ"القيادة الحكيمة" ودعت إلى التحمل لتجاوز المرحلة.

وبرر كُتاب وإعلاميون موالون للسلطة قرارات وزير المالية بأن المملكة وقفت إلى جانب المواطن في الرخاء وهو الأمر الذي يحتم على المواطن الوقوف إلى جانب حكومته ودولته في الأزمة العالمية.

ورد عليهم مغردون معارضون بأن "وظيفة الوطنجي والمطبل هو أن يقول لك إذا كان هناك خير ونعمة فهو من الحاكم المستبد، وإذا كانت هناك مصيبة فهي عالمية".

وأعاد المعارض السعودي، عمر بن عبدالعزيز، نشر مقاطع لابن سلمان وهو يتحدث حول قدرة المملكة للاستغناء عن النفط في عام 2020.

pic.twitter.com/ggXPGxHZxH — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 11, 2020

وظيفة الوطنجي والمطبّل هو أن يقول لك بأنه إذا كان هناك خير ونعمة فهو من الحاكم الفرد المستبد الأعظم.. وإذا كانت هناك مصيبة وبلاء فهي عالمية أو من الشعب أو من القدر المحض.

#المعيشه — د. عبدالله العودة (@aalodah) May 11, 2020

عود من الذهب لـ "عبادي الجوهر"

درع من الذهب لـ "أحلام

15 مليون دولار للملاكم "تايسون فيوري"

سيارة وساعة ثمينية للمغني الأمريكي " ليل وين" مبالغ مهولة صرفت من خزينة الدولة على من لا يستحق،وعندما تتعرض المملكة لأزمة اقتصادية فإن جيب المواطن هو الحل #وزير_المالية #القيمة_المضافة — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) May 11, 2020

عزيزي المواطن : تذكر في الأيام القادمة و أنت تعاني من إرتفاع الضرايب 15% وغلاء المعيشة بأن المسؤول عن تدهور وضع البلد الإقتصادي يفاوض لشراء نادي اخر أو يفاوض لشراء لوحة أو قصر و أنت اذا خلص الشامبو زيده مويه#وزير_الماليه#القيمه_المضافه

#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MOALOTAIBI19) May 11, 2020

https://twitter.com/jaberalraithy/status/1259695699777728512?ref_src=twsrc%5Etfw

#وزير_الماليه

للاسف ….

سياسات فاشلة 😞😞😞#الضريبة_المضافة

كارثة على ذوي الدخل المحدود ! — مها العسيري (@alaseery_maha) May 11, 2020

حدث مؤقت مثل #فيروس_كرونا كيف يتم التعامل معه برفع دائم ل #الضريبة_المضافة من 5% إلى 15%؟؟

يا #وزير_المالية

تدبيل الضريبة 3 مرات كثير جدا على المواطن..

ايقاف بدل غلاء المعيشه لوحده كان كافي — فهد الجهني (@fa1437hd) May 11, 2020

محمد بن سلمان خرج في مقابلة تلفزيونيه وذكر بالحرف: ان اجمالي المبلغ المستخلص من جماعة فندق الردز اكثر من١٠٠مليار دولار (٣٧٥ مليار ريال) ولما خرجت مسودة ميزانية الدولة ذلك العام. لايوجد لهذا المبلغ في الميزانيه نهائياً دعك من القصر، واليخت، واللوحة فيه ١٠٠ مليار دولار وينها؟ — علي عسيري Ali Asiri🇨🇦 (@ashmlan) May 11, 2020

بعد أن بذروا الأموال والثروات في ملذاتهم والرشاوى السياسية

وفي السفه والحرب الخاسرة ودعم الثورات المضادة

رجعوا الآن لامتصاص مابقي من أموال الشعب المثقل أصلا بالبطالة والفقر الضرائب والغلاء والرسوم !

ثم يسلّكون ذلك بوسوم مخادعة عن الطاعة،والوطنية المختصرة فيهم !#القيمه_المضافه pic.twitter.com/cHXxKOXwer — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) May 11, 2020

#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره #مبس مستمر في خرق السفينة حتى تغرق والسفهاء يطبلون له. — عبد الله الغامدي (@Alghamdi_AA) May 11, 2020

فشل السياسات الاقتصادية للدولة .. يتحملها المواطن https://t.co/uiBILJteQ1 — محمد العُمري (@M_alumri) May 11, 2020

https://twitter.com/harth_7/status/1259792140424695808?ref_src=twsrc%5Etfw

لاشك أن وضع العالم كله في ازمة

ولا شك أن قيادتنا تتألم لألمنا

ومتأكدين انهم حرصوا على أن تكون بأخف القرارات اثراً على المواطن

🇸🇦❤️

ومتأكدين بحول الله أنها أزمة وتعدي وأن الأوضاع ستعود لما كانت عليه وأفضل فور التعافي وعودة الأمور لطبيعتها #سمعا_وطاعه_سيدي #كلنا_معك_ياوطننا pic.twitter.com/76B9rOcW6E — عبدالرحمن الدحيم🇸🇦 (@abdulrhmandohem) May 11, 2020

"لم تقدم دوله بالعالم ماقدمته دولتنا لنا في جائحة كورونا ودولتنا يد تدافع عنا في جبهة حرب ويد تطبب وأيادي تقدم الخدمات للمواطنين في الداخل والخارج ومع كل الأزمات الاقتصادية تثبت قيادتنا الحكيمة بعد النظر في كل الأمور نحن مع ولاة امرنا وقيادتنا ونقول"#سمعا_وطاعه_سيدي روعة 🇸🇦 — د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) May 11, 2020

نحن أبناء هذا الوطن الأوفياء، مع قيادتنا الرشيدة في السرّاء والضراء، في الرّخاء والشّدة، وسنظل جنودا لهذا الوطن المعطاء.

حفظ الله قيادتنا ووطننا وأعزها 🇸🇦

#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره pic.twitter.com/BPHjtdzB4V — Blgith Al-rafidi (@blgeth2030) May 11, 2020

نحن أبناء هذا الوطن الأوفياء، مع قيادتنا الرشيدة في السرّاء والضراء، في الرّخاء والشّدة، وسنظل جنودا لهذا الوطن المعطاء.

حفظ الله قيادتنا ووطننا وأعزها 🇸🇦

#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره pic.twitter.com/BPHjtdzB4V — Blgith Al-rafidi (@blgeth2030) May 11, 2020

من لم يكن مع وطنه وقت الشدة فلا خير فيه . كلنا فداء للوطن

سمعاً وطاعة سيدي سلمان سمعاً وطاعة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 💚

#سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره pic.twitter.com/qoqHFk60dE — خالد الدخِيل الهدباني (@khalidm1430) May 11, 2020