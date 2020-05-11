بعد رفع حظر التجوال عنهم.. مسنون يرقصون ويلعبون في حدائق تركيا (فيديو)

استنشق المسنون الأتراك، الأحد، الهواء الطلق خارج منازلهم، للمرة الأولى منذ قرابة الشهرين، بعد سماح السلطات لهم بالتجول، عقب فرض حجر منزلي عليهم لوقايتهم من فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "يني شفق" التركية عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو لمسنين يرقصون ويلعبون بعد قرار رفع حظر التجوال عنهم في تركيا.

وأظهرت اللقطات عدد من المسنيين الذين يرقصون فرحاً بقرار رفع حظر التجوال عنهم، و يلعبون في الأراجيح في الحدائق.

ونزل المسنون الأتراك، فوق 65 عاما، إلى الشوارع والحدائق، واستمتعوا بالجو الربيعي اللطيف، عملا بتعميم وزارة الداخلية، الذي يتيح لهم لمرة واحدة وخلال هذا اليوم، التجول بين الساعتين 11.00 و15.00 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وشكل التجول للمسنين فرصة مثالية للمشي، والتنزه، وقطف بعض الزهور، والجلوس فوق الأعشاب تحت أشعة الشمس، في 24 ولاية بينها إسطنبول، خاضعة لحظر تجول (يومي السبت والأحد) ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وتنوع نشاط المسنين في هذا اليوم الذهبي لهم، بإسطنبول وعدد من المدن الأخرى، حيث راح بعضهم يمشي بين الأزقة، فيما مارس آخرون تمارين رياضية، مع مراعاة قواعد مسافة التباعد الاجتماعي.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات التي نشرتها وزارة الصحة التركية، الأحد، فإن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و691 بعد تماثل 3 آلاف و211 للشفاء، وارتفعت الإصابات إلى 138 ألفا و657، بعد تسجيل 1542، كما ارتفعت الوفيات إلى 3786، بعد تسجيل 47 وفاة.

والإثنين الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة الفيروس، والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، خلال مايو/ أيار الجاري ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وأوضح في خطاب متلفز، أن المرحلة الأولى تتضمن السماح للمسنين فوق 65 عاما، والشباب والصغار دون الـ 20 عاما، بالخروج إلى الشارع 4 ساعات.

وقد حظرت السلطات على هاتين الفئتين مغادرة منازلهم، حفاظا على سلامتهم من كورونا.