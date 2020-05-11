الخطوط القطرية: نحتاج إلى "معجزة" للعمل بشكل كامل قبل 2023

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية إنها لن تستطيع استئناف تشغيل كامل شبكة خطوطها حتى 2023 "إلا إذا حدثت معجزة" خلال العام المقبل، وذلك بسبب تضرر قطاع الطيران جراء جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الطيران القطرية قوله إن صناعة الطيران تحتاج "إلى ما بين عامين وثلاثة أعوام للعودة إلى مستوياتها عام 2019".

وأضاف الباكر أن الشركة خفضت أعداد موظفيها للمساهمة في خفض تكاليف التشغيل في ظل استمرار توقف أغلب طائراتها عن العمل.

واضطرت شركات الطيران في العالم إلى وقف كل رحلاتها تقريبا بعد إغلاق حكومات أغلب دول العالم لحدودها في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وبحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" فإن خسائر مبيعات التذاكر في شركات الطيران في العالم خلال العام الحالي ستصل إلى 314 مليار دولار.

وقال الباكر إن القطرية تمكنت من تشغيل 75 % من أسطولها الجوي في حين أوقفت شركات طيران عالمية تشغيل نحو 90 % من طائراتها.

وأشار الباكر إلى أن الشركة حققت هذه النسبة من خلال تعديل الطائرات لتعمل كطائرات شحن وليس ركاب إلى جانب المشاركة في رحلات إعادة العالقين الأجانب إلى بلادهم.

وقال الباكر إن الخطوط الجوية القطرية تعتزم إعادة توظيف الموظفين الذين سرحتهم بمجرد بدء دول العالم رفع الحظر على الطيران.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، ستظل قواعد التباعد الاجتماعي مطبقة عند استئناف نشاط شركة الطيران بما يتوافق مع القواعد المحلية والدولية.

وتابع أن ترك مقعد خال بين كل مقعدين على متن طائرات الركاب قد يكون حلا طويل المدى، رغم صعوبة تطبيق ذلك بالنسبة لأفراد الأسرة الواحدة المسافرة.

وتعتزم الخطوط الجوية القطرية منح أفراد الأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية لمكافحة كورونا 100 ألف تذكرة طيران ذهاب وعودة اعترافا بجهودهم في رعاية المرضى أثناء الجائحة.