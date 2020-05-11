الحكومة اليمنية تعلن العاصمة المؤقتة عدن "مدينة موبوءة"

أعلنت الحكومة اليمنية، فجر الإثنين، أن عاصمة البلاد المؤقتة عدن صارت مدينة موبوءة، عقب يومين من وفاة مسؤول بوباء أودى بحياة 49 آخرين، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في اجتماع للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، برئاسة معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، في وقت متأخر مساء الأحد، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وحتى مساء الأحد، سجل اليمن 51 إصابة بكورونا، بينها 35 في محافظة عدن وحدها، بحسب إحصاء رسمي.

وبحث الاجتماع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عدن، وتفشي عدد من الأمراض الأخرى والحميات، بسبب الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مؤخرًا.

واعتبرت الحكومة اليمنية أن عدن مدينة موبوءة، وناشدت المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية تقديم الدعم للقطاع الصحي بها.

كما قررت إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي من وإلى محافظة عدن، باستثناء حركة النقل التجاري.

وقالت الحكومة اليمنية إن الوضع الإداري والسياسي في عدن يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة فيروس كورونا.

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) على عدن، إثر معارك ضارية ضد القوات الحكومية، انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد الحوثيين، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

الشيكونغونيا

والسبت، قال مسؤول حكومي يمني إن القائم بأعمال مديرية الشيخ عثمان وسط عدن، علي عبد المجيد، توفى نتيجة إصابته بوباء يرجح أنه مرض الشيكونغونيا الذي حصد أرواح العشرات من السكان.

والشيكونغونيا مرض فيروسي ينتقل إلى البشر عن طريق حشرات البعوض، ويسبّب حمى وآلاماً مبرّحة في المفاصل والعضلات إضافة للصداع والتقيّؤ والتعب والطفح الجلدي، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقبل أسبوع أعلنت الحكومة اليمنية، عن وفاة 49 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف، جراء أوبئة تتفشى في عدن، نتيجة انتشار البعوض في المستنقعات الراكدة، جراء كوارث السيول التي شهدتها المدينة في 21 ابريل/ نيسان الماضي.

وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، فرض الانتقالي الجنوبي، حالة الطوارئ العامة في عدن ومحافظات الجنوب، ودشن ما سماها الإدارة الذاتية للجنوب، وسط رفض عربي ودولي.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.