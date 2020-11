اعتنقت الإسلام.. تحرير إيطالية مختطفة في كينيا بمساعدة الاستخبارات التركية (فيديو)

ذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول، أن جهاز الاستخبارات التركي نجح بالتعاون مع نظيريه في إيطاليا والصومال بتحرير مواطنة إيطالية مختطفة في كينيا منذ 2018، قبل نقلها لاحقا إلى الصومال.

وتعرضت سيلفيا كونستانزو رومانو (25 عاما) للاختطاف بمنطقة "شاكاما" جنوب شرقي كينيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وعقب ذلك طلبت روما، من أنقرة المساعدة في العثور على المختطفة وتحريرها.

وتمكنت الاستخبارات التركية في ديسمبر/كانون الأول الماضي من تحديد مكان المواطنة الإيطالية، والتأكد من سلامتها.

وحررت الاستخبارات التركية، رومانو خلال عملية أمنية قادتها بالتعاون مع نظيرتيها الإيطالية والصومالية، ليل الجمعة/السبت.

وتسلمت البعثة الدبلوماسية الإيطالية، مواطنتها المحررة من الاستخبارات التركية، بالعاصمة مقديشو، السبت.

ولم تذكر المصادر، معلومات عن الجهة المختطفة للمواطنة الإيطالية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن رومانو كانت قبل اختطافها متطوعة بمنظمة "أفريقيا مليليل أونلوس" المدنية الإيطالية في كينيا.

كما احتفى الإعلام الإيطالي بتحرير المختطفة، مسلطا الضوء على دور تركيا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي على فيسبوك "تم تحرير سيلفيا رومانو. أتوجه بالشكر للنساء والرجال في الاستخبارات الدولية. ننتظرك في إيطاليا يا سيلفيا".

من جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني دي، في حوار مع قناة "LA7" المحلية، إن "تحديد مكان المختطفة والتحرك بسرعة لتحريرها جرى بالتعاون مع عناصر الاستخبارات التركية الموجودة بالمنطقة".

the special airplane carrying Italian aid worker Silvia Romano departed Mogadishu are landed Italy in Rome airport. Silvia was laughing happy, she is seen dressed in Somalia women's clothes. #SilviaRomano pic.twitter.com/PXgxE8sdwo

— Mohamed Abdullahi (@mometov) May 10, 2020