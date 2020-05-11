"ارفع بلاءك يا رب".. رامي مخلوف يستعين بالدعاء في أزمته مع النظام السوري

عاد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف إلى التدوين عبر حسابه على فيسبوك عن أزماته مع النظام السوري، لكنه هذه المرة استعان بالدعاء.

فبعدما نشر مخلوف مقطعي فيديو اشتكى فيهما الحكومة السورية وناشد (ابن خاله) الرئيس بشار الأسد بالنظر في أمره، نشر مخلوف عبر حسابه في فيس بوك تدوينة يستعين فيها بالدعاء وآيات من القرآن ويتضرع إلى الله لرفع الظلم والبلاء بعد خلافاته مع حكومة النظام السوري.

وكتب مخلوف عبر فيسبوك "بعدما توجهت إلى عبادك لتبليغ مرادك لرفع الظلم عن عيالك، فلم يعينني أحد مع تبليغي أن الظلم لن يرضى به الأحد، فعدت واستجرت بالواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد والذي لا يعرفه أحد والذي بالحقيقة لم يخفى عن أحد والذي أمرنا أن نقول قل هو الله أحد والذي قال لا تخشوا إلا الواحد الأحد".

وتابع "… ارفع يا ربي بلاءك بقوة سر بائك الموجودة في بسملة كتابك التي جعلتها بداية ابتدائك، فظلم عبادك قد فاق طاقة عيالك، وأدعوك بأسمائك الحسنى… فيا رب اجعلها عونًا لنا ولا تجعلها عونًا علينا فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله يا عظيم يا رحمن يا كريم يا من جمعت الأسماء بالله الرب العظيم".

وقبل نحو أسبوعين، اشتكى رامي مخلوف، خلال مقطع فيديو، من زيادة العبء المادي الذي يفرضه النظام السوري على شركاته، في مؤشر لحجم الأزمة المالية التي يعيشها، مناشدًا الأسد التدخل لحل مشكلته الضريبية مع الحكومة.

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ثم أتبعه بفيديو آخر في اليوم التالي، تحدث فيه عن اعتقال الأجهزة الأمنية لموظفين يعملون في شركات تابعة له رغم بأنه كان الداعم الأول لهذه الأجهزة، وحذر مما وصفه بـ"العقاب الإلهي".

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ووفق ناشطين، فإن ظهور مخلوف، مخاطبا الأسد عبر منصات التواصل يعني انقطاع التواصل بينهما وتجميد علاقتهما، بدليل أن الرجل غير قادر على التواصل بشكل مباشر مع الأسد.

والأسبوع الماضي، دخل فراس رفعت الأسد ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، على خط الصراع الدائر بين بشار ومخلوف، واصفًا الأخير بـ"الموظف والطرطور والوقح"، مؤكدًا أن الخلاف الدائر ليس حول ضرائب أو شركات، وإنما مليارات الدولارات تم إخفاؤها عن القصر "يقصد بشار".

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وفي تقرير لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، روى كيف تحول الملياردير السوري الشهير الذي كان يشار إليه غالبا بأنه "صراف عائلة الأسد" والذي تحول من داعم حرب ابن خاله على الشعب السوري إلى شخص منبوذ من عائلة الأسد، وبات في مشكلة عويصة.

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كما أشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى حرب أهلية بأبعاد طائفية داخل عشيرة الأسد الحاكمة، بعدما تفجرت أزمة مخلوف مع النظام.

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وكان مخلوف أحد أبرز رموز الفساد التي نادى المحتجون بمحاربتها، وذلك خلال المظاهرات في سوريا بعد اندلاع الثورة بالبلاد في مارس/آذار 2011.

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