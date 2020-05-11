البث الحي
سياسة

إلهان عمر: الإمارات تغرق اليمن في الحرب والفوضى ولا أحد يلاحظ ذلك

إلهان عمر
إلهان عمر
11/5/2020

أعربت النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر، عن استغرابها من التجاهل الدولي للدور الإماراتي في الحرب والفوضى الحاصلة باليمن.

وقالت إلهان عمر في تغريدة عبر حسابها على تويتر "في اليمن اعترف العالم بدور السعودية وإيران في الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية".

وأضافت متسائلة "لكن الإمارات إلى حد كبير تمرر دون أن يلاحظ أحد دورها بإغراق اليمن في الحرب والفوضى، لماذا"؟

وتشهد علاقة الحكومة اليمنية بدولة الإمارات تأزما وصل إلى مرحلة "القطيعة"، عقب اندلاع قتال شرس بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) بعدن، مطلع أغسطس/آب الماضي؛ انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها بعد انقلاب الحوثي وهو ما تنفيه أبو ظبي.

ويوجه مسؤولون يمنيون من حين لآخر، اتهامات للإمارات (جزء من التحالف العربي باليمن بقيادة السعودية)، بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات وأعمال العنف، في مناطق متفرقة من البلاد، خصوصا محافظات أرخبيل سقطرى (شرق)، وشبوة (جنوب)، وتعز (وسط).

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر والاحتقان بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الانفصالي، خاصة بعد إعلان الأخير في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وخلف النزاع المستمر منذ 6 سنوات في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة فيروس كورونا.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين