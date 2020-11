إلهان عمر: الإمارات تغرق اليمن في الحرب والفوضى ولا أحد يلاحظ ذلك

أعربت النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر، عن استغرابها من التجاهل الدولي للدور الإماراتي في الحرب والفوضى الحاصلة باليمن.

وقالت إلهان عمر في تغريدة عبر حسابها على تويتر "في اليمن اعترف العالم بدور السعودية وإيران في الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية".

وأضافت متسائلة "لكن الإمارات إلى حد كبير تمرر دون أن يلاحظ أحد دورها بإغراق اليمن في الحرب والفوضى، لماذا"؟

وتشهد علاقة الحكومة اليمنية بدولة الإمارات تأزما وصل إلى مرحلة "القطيعة"، عقب اندلاع قتال شرس بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) بعدن، مطلع أغسطس/آب الماضي؛ انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها بعد انقلاب الحوثي وهو ما تنفيه أبو ظبي.

In Yemen, the world has recognized Saudi Arabia and Iran’s role in the civil war that has devastated the country and caused the worse humanitarian crisis. But UAE largely goes unnoticed in their role in plunging the country into war & chaos. I wonder why? https://t.co/NksKGeAaGI

— Ilhan Omar (@IlhanMN) May 10, 2020