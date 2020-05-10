نسرين عقبة.. باحثة مصرية ضمن مكتشفي علاج محتمل لكورونا

في الرابع من الشهر الجاري، نشرت مجلة نيتشر العلمية العالمية بحثًا بشأن علاج لكورونا شاركت فيه المصرية نسرين عقبة، التي تعمل باحثة بقسم علم الفيروسات بجامعة "إيراسموس" في هولندا.

ويحمل البحث الذي تشارك فيه نسرين، اسم "جسم مضاد أحادي النسيلة البشري يعوق عدوى السارس كوفيد2″، حيث يستهدف إمكانية توفير الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ويوضح البحث أن المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 2 "سارس– كوفيد2″، هي العامل المسبب للمرض الناجم عن الفيروس التاجي "كوفيد19″، الذي ظهر في الصين أواخر عام 2019، وتسبب في الجائحة.

وقالت المجلة، إنه لا توجد علاجات مستهدفة معتمدة لـ"كوفيد19″، ويتم التعرف بشكل متزايد على الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة، التي تستهدف المواقع الضعيفة على بروتينات السطح الفيروسي، كفئة واعدة من الأدوية ضد الأمراض المعدية، وأظهرت فعالية علاجية لعدد من الفيروسات.

وتوصلت الباحثة المصرية إلى مواطن الضعف للفيروس المسبب للمرض واكتشفت مضاد الجسم وحيد النسيلة 47D11 الذي بإمكانه أن يعدل سلوك كل الفيروسات التاجية مثل "كورونا وسارس وفيروس الشرق الأوسط غيرها من الفيروسات" ليوقف أضرار الفيروس.

ويمكن لهذا الاكتشاف أن يحدث ثورة في علاج الفيروسات التاجية، في الفترة المقبلة، وليس في علاج كورونا فقط، لاسيما أنه بين الحين والآخر يظهر مرض جديد ينسب فيه لأحد الفيروسات المستحدثة، وبالتالي تكون هي المنقذ للعالم من الجائحة.

وتجري نسرين الآن أبحاثا طبية ومعملية قد تصل إلى إنجاز علمي لعلاج كورونا. وتعتبر نسرين عقبة سادسة عالمة عربية في مجالها تعمل لإيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وخلال اليومين الماضين تصدر وسم (#نسرين_عقبة) منصات التواصل احتفاءً بالباحثة المصرية.

نسرين عقبة في سطور

تعمل باحثة بقسم علم الفيروسات بجامعة "إيراسموس" في روتردام بهولندا منذ عام 2015.

عملت باحثة زائرة في نفس الجامعة عام 2014 وأوائل عام 2015.

شغلت درجة مدرس مساعد بجامعة الأزهر بين عامي 2009 و2014 بالقاهرة.

عملت صيدلانية بين عامي 2006 و2009، وذلك بعد حصولها على بكالوريوس العلوم الصيدلانية من جامعة طنطا عام 2005.

حصلت على الدكتوراه في علم الفيروسات عام 2019، من جامعة "إيراسموس"، وعلى ماجستير في علم الأحياء الدقيقة، تخصص التكنولوجيا الحيوية، من جامعة طنطا.

مثلاً كلية الصيدلة جامعة طنطا .. الجامعة الاقليمية محدودة الموارد .. تخرجت منها الدكتورة/ نسرين عقبة .. العضوة في فريق الباحثين الذين طوروا الجسم المضاد 47D11 الذي نرجوا ان ينجح في مراحل التجارب على الحيوانات و في التجارب السريرية و يلعب دوراً متميزاً في علاج فيروس كورونا. pic.twitter.com/zdDEgT9jfP — Dr. K (@biohussein) May 7, 2020

فيروسات كورونا

فيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الحيوانات والبشر على حد سواء، حيث تسبب أمراض الجهاز التنفسي، سواء التي تكون خفيفة مثل نزلات البرد أو شديدة مثل الالتهاب الرئوي، ونادرًا ما تصيب فيروسات كورونا الحيوانية البشر ثم تنتشر بينهم.

وكان مرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي انتشر في الفترة بين 2002-2003، مثالاً على فيروس كورونا الذي انتقل من الحيوانات إلى البشر، وقد ظهرت في الشرق الأوسط في عام 2012 سلالة أخرى بارزة أحدث من فيروس كورونا تسمى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ويقول العلماء إنها انتقلت في البداية من جمل إلى إنسان.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في نهاية 2019 بمدينة ووهان الصينية وتفشيه في جميع دول العالم، يحاول العلماء السيطرة عليه من خلال أبحاث وتجارب لإيجاد لقاح أو علاج للقضاء على الوباء الذي يهدد العالم.

وتخطى عدد الإصابات بكورونا عالميًا حاجز الـ 4 ملايين حالة، توفي منها أكثر من 280 ألفًا، وتعافى نحو المليون ونصف المليون، بينما تتصدر الولايات المتحدة حتى الآن أعلى معدلات الإصابة والوفاة.

https://twitter.com/AbukhalidAM/status/1258008381681537024?ref_src=twsrc%5Etfw

الدكتورة نسرين عقبة (خريجة كلية الصيدلة-جامعة طنطا) ال اكتشفت مبكرا ان القطاع الطبي في مصر عبارة عن حلاقة ف خدت بعضها و سافرت هولندا و حالياً اكتشفت مضاد الجسم وحيد النسيلة 47D11 الذي يعدل فيروس كوفيد 19).الاكتشاف ال هيحدث ثورة في علاج الفيروسات التاجية وليس في علاج كوفيد 19فقط pic.twitter.com/xn6yQSuLOz — إبراهيم العيسوي (@EbrahimEl3sawy) May 6, 2020

الدكتورة نسرين عقبة أحد الباحثين الذين اكتشفوا مضاد

الجسم وحيد النسيلة 47D11 الذي يعدل فيروس كوفيد 19..

هذا الاكتشاف يمكن أن يحدث ثورة في علاج الفيروسات التاجية في قادم الأيام، وليس في علاج كوفيد 19

وهي تعمل حاليا ومنذ عام 2015 في قسم علم الفيروسات في جامعة ايراسموس في هولندا pic.twitter.com/x0KgF5NroZ — سيّا #SYYAF (@isyyaf) May 6, 2020

https://twitter.com/aya72309473/status/1258005281289785344?ref_src=twsrc%5Etfw