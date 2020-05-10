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نجل عمرو أديب في حجر صحي على نفقة "تحيا مصر" وأبوه يهاجم الغلابة (فيديو)

10/5/2020

عاد نجل الإعلامي المصري عمرو أديب من لندن إلى الحجر الصحي، وهو حجر من فئة "5 نجوم"، لكنه لم يكن على نفقته أو نفقة والده الخاصة، إنما على نفقة صندوق "تحيا مصر".

وفي مقطع فيديو، تحدث نجل الإعلامي عن الخدمة المتميزة التي حظي بها خلال وجوده في الحجر، وإتاحة غرفة خاصة به نظرًا لشعوره بالإرهاق من طول الرحلة.

وكشف نجل أديب عن مبادرة دشنها شباب كانوا معه في الحجر، الذي تكبّد نفقاته صندوق تحيا مصر، وهي مبادرة "رد الجميل"، عرفانًا بما قدمه لهم صندوق تحيا مصر خلال مدة الحجر الصحي.

في الوقت نفسه، هاجم عمرو أديب المصرين العائدين من الخارج، بعد حديثهم عن تردي أماكن العزل الصحي، وانتقادهم لها بمقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل.

وقال أديب متهكِّمًا "بصراحة احنا ماكناش عاملين حسابكم، لو عارفين إنكم هتبقوا متضايقين كنا هنقول لكم استنوا سنة ولا حاجة هندهنها ونركب فيها نجف".

وأوضح أديب أن هذه هي الظروف المتاحة لمن يريد من الدولة "حجرا صحيا بالمجان"، أما من يريد مستوى أفضل فعليه أن "يدفع المبالغ المطلوبة" للحجر الصحي بفنادق مرسى علم. 

لكن ابن أديب جمع بين الحسنيين؛ الحجر الصحي المجاني وأفضل مستويات الخدمة الفندقية خلال مدة الحجر، ما يعكس معاناة المواطن "الغلبان" مقارنة بغيره.

يذكر أن المصريين القادمين من الخارج قد تأذوا من تردي الخدمات المقدمة في الحجر الصحي، بالرغم من دفعهم تكلفة الحجر من جيوبهم.

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