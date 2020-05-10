مصر.. أطباء وممرضون يحذرون: المستشفيات ممتلئة والقطاع الصحي عرضة للانهيار (فيديو)

لجأ عدد من الممرضين المصريين لمنصات التواصل الاجتماعي لنقل تردي الأوضاع الصحية بمستشفيات العزل الصحي لمصابي كورونا وامتلائها عن آخرها، محذرين من انهيار القطاع الصحي المصري بأكمله.

ففي أحد المقاطع يقول "إسلام عامر"، الممرض ببنك الدم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة مناشدا المواطنين بالحفاظ على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا "أقسم بالله لا يوجد أماكن، المستشفيات الحكومية المخصصة للحجر الصحي ممتلئة عن آخرها".

ويروي عامر قصة إصابة أحد زملائه الممرضين بفيروس كورونا قائلا إنه نقل إلى مستشفى الحجر الصحي بعد 4 أيام من إصابته، وهو ما يدل على عدم وجود أماكن شاغرة، رغم أنه عضو هيئة تمريض في مستشفى دمنهور العام.

وكرر الممرض تحذيره للمواطنين بالجلوس في منازلهم قائلا "حافظوا على أنفسكم، الفريق الطبي ينهار".

كما حذر أحمد صفوت، الطبيب بمعهد ناصر، من كارثة انهيار الطواقم الطبية مع تصاعد إصاباتهم بكورونا والتعنت في إجراء فحوصات لهم، بعد إصابة 21 طبيبًا بمستشفى الزهراء الجامعي بفيروس كورونا قائلا "كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عدم فحص القطاع الطبي بصورة أكبر هتودينا كلنا ف داهية، عدم توفير كل المستلزمات الأساسية لكافة الأطقم الطبية خطره أشد علينا كلنا".

وكان الممرض "بهاء الحوفي" قد نشر مقطع فيديو يستغيث فيه من الإهمال الطبي بمستشفى صدر دمنهور، وعدم تقديم أي علاج له لمدة 4 أيام متواصلة، وذلك رغم تفاقم أعراض فيروس كورونا عليه، بل إن أمن المستشفى رفض دخول المستلزمات الطبية التي أرسلها له زملاؤه الممرضين من خارج المستشفى.

واضطر أحد الممرضين المصابيين بكورونا لعمل بث مباشر من داخل غرفة الحجر الصحي بمستشفى حميات طوخ، بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية،التي بدت خالية من أي معدات طبية.

وناشد الممرض وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بمساعدة من تصفهم بـ"الجيش الأبيض"، وألا تقتصر المسألة على مجرد الحديث الإعلامي.

وكشف الممرض نفسه عن تدهور الحالة المعنوية لزميلته في الحجر، وعزمها الانتحار في مقر الحجر الصحي، بسبب المعاملة غير الإنسانية وعدم تقديم الرعاية الطبية.

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و قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في لقاء على إحدى الفضائيات المصرية إن زيادة أعداد الإصابات بكورونا مسؤولية المواطن، وأن الدولة قامت بتوفير كل شيء، مضيفة أن النظام الصحى المصرى من أقوى الأنظمة الصحية فى العالم التى استجابت لإجراءات مواجهة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة فضلا عن خروج 57 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وبالتالي يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيل إصابته في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 8964 حالة منها 514 حالة وفاة.