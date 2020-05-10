لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 10 مايو/أيار

حتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من أربعة ملايين و169 ألفا، توفي منهم أكثر من 283 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و469 ألفا حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد

وزارة الصحة اليمنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9400 والوفيات إلى 525.

وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 540.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5723 والوفيات إلى 502.

السلطات العراقية تقرر حظر التجول بدءا من الخامسة عصرا وحتى الخامسـة فجرا وفرض حظر شامل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2767 والوفيات إلى 109.

الصحة التركية تسجل 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3786.

الداخلية التركية تقرر رفع تدابير الحجر الصحي عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة.

بريطانيا تعلن تسجيل 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31855.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: سأطرح خارطة طريق لإعادة فتح البلاد غدا على البرلمان.

جونسون: اجتزنا ذروة الفيروس ولكن الحفاظ على الأمر ليس سهلا ويتطلب مجهودا أكبر.

وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 70 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة في أدنى حصيلة يومية منذ بدء إجراءات العزل.

إيطاليا تعلن تسجيل 165 وفاة جديدة بفيروس كورونا بمعدل أقل بـ 30 حالة عن حصيلة وفيات الأمس وإجمالي الوفيات يسجل 30560.

حاكم ولاية نيويورك يعلن وفاة 207 حالات بسبب فيروس كورونا بمعدل أقل بـ 19 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 246.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 39048.

وسائل إعلام: نقيب الأطباء المصري ونقيبة أطباء القاهرة يطالبان السلطات بفرض حظر شامل لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسائل إعلام مصرية: إصابة 35 من الطاقم الطبي بمستشفى الزهراء الجامعي في القاهرة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة اللبنانية: 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 845.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8688.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 14.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22520.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 13 وفاة و781 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3399.

وزارة الصحة الإيرانية: 51 وفاة و1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6640 والإصابات إلى 107603.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و128 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

السلطات الصحية السويدية: تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 26322.

وزارة الصحة الإسبانية: 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26621.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1915.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 11012 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 209688.

روبرت ريدفيلد مدير مركز مكافحة الأمراض الأمريكي يقرر حجر نفسه لاختلاطه بموظف في البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا.

أنتوني فاوتشي مدير معهد الأمراض المعدية يقرر حجر نفسه لاختلاطه بموظف في البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا.

وزارة الصحة البرازيلية: تسجيل 10701 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 155939.

وزارة الصحة البرازيلية: تسجيل 730 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10627.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 5 وفيات و53 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 64 والإصابات إلى 1164.

تركيا تسمح لكبار السن بالخروج

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان السماح للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما بالخروج من منازلهم بين الثامنة والثانية عشر بتوقيت غرينتش الأحد.

ولم يسمح لهذه الشريحة من الناس بالخروج منذ 21 مارس/آذار الماضي.

وتخضع 25 محافظة تركية من بينها أنقرة وإسطنبول لإجراءات إغلاق في عطلة نهاية الأسبوع.

ذعر عسكري في لبنان

تسود حالة من الذعر في المحكمة العسكرية في بيروت بعد اكتشاف إصابة 13 جندياً بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أحصت قيادة الجيش الأحد.

وتستنفر الأجهزة اللبنانية لإجراء فحوصات لعشرات القضاة والمحامين والمراجعين الذين ترددوا إلى المبنى.

وسجّل لبنان رسمياَ حتى الآن 845 إصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد-19" بينها 26 وفاة.

وعادت وتيرة الإصابات اليومية لترتفع في اليومين الأخيرين، مع تسجيل اصابات جديدة خصوصاً لدى الوافدين من الخارج.

إيران تحذر من موجة جديدة

حذرت إيران الأحد من موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد بعد إعلانها عن 51 وفاة إضافية بالوباء بعد نحو شهر على بدء تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت في أنحاء البلاد.

وأعادت السلطات فرض تدابير أكثر صرامة في محافظة خوزستان الواقعة بجنوب غرب البلاد، وتراجعت عن قرار لعودة تدريجية إلى العمل بهدف إعادة إحياء الاقتصاد المنهك.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن "الوضع لا يجب اعتباره بأي حال طبيعيا" في إيران.

ووهان الصينية تعود لتسجيل إصابات

سجلت مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي وباء كوفيد-19 في العالم، أول إصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر.

ورفعت الصين الأحد مستوى الخطر الوبائي في أحد أحياء مدينة ووهان بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة الأحد رصد إصابة جديدة في المدينة التي خضعت لحجر صحي صارم لأكثر من شهرين سعيا لاحتواء الوباء الذي تسبب بنحو 83 ألف إصابة و4633 وفاة في الصين بحسب الأرقام الرسمية.

والمريض هو رجل عمره 89 عاما يقيم في حي جونغسيهو بشمال غرب ووهان، وفق السلطات المحلية.

وأشارت السلطات إلى رفع مستوى الخطر الوبائي في الحي من "ضعيف" إلى متوسط".

كان الثالث من أبريل/نيسان الماضي هي آخر مرة أعلنت فيها السلطات الصينية تسجيل إصابات بالفيروس في المدينة التي يقطنها نحو 11 مليون نسمة.

كورونا يكلف سويسرا نحو 16 مليار يورو شهريا

أعلن رئيس البنك المركزي السويسري أن فيروس كورونا المستجد يكلف الاقتصاد السويسري نحو 16 مليار يورو شهريًا.

وقال توماس جوردان "علينا العودة إلى أزمة النفط في السبعينيات لنجد مثل هذا الانهيار في النمو".

وأضاف أن الاقتصاد السويسري يعمل حاليًا بنسبة 70 إلى 80 % من مستواه الطبيعي.

واعتبر رئيس البنك الوطني السويسري أن تأثير التدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس ينطوي على تكاليف "باهظة" بقيمة "من 11 إلى 17 مليار فرنك سويسري (10.4 إلى 16.1 مليار يورو) شهريا".