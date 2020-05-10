كورونا.. مذيعة سعودية تثير جدلا بعد إبلاغ الشرطة عن صديقاتها

أثارت المذيعة السعودية مها منصور، الجدل على وسائل التواصل بعدما اعترفت بالإبلاغ عن صديقاتها اللاتي خالفن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مها عبر حسابها على تويتر، أنها أبلغت الشرطة عن صديقاتها، قائلة "بكل حب. أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل".

بكل حب.أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل. لما فيه من الإخلال بالنظام و الإجراءات الاحترازية لمحاربة #كورونا وهذا واجبنا جميعاً للمحافظة على وطننا الغالي و سلامتنا وسلامة احبائنا.انت كذلك من واجبك التبليغ لو كان اخوك.لست آسفة.💚#الداخلية — مها منصور (@Mas_91_) May 7, 2020

وذكرت السبب "لما فيه من الإخلال بالنظام والإجراءات الاحترازية لمحاربة كورونا، وهذا واجبنا جميعاً للمحافظة على وطننا الغالي وسلامتنا وسلامة أحبائنا. أنت كذلك من واجبك التبليغ لو كان أخوك. لست آسفة".

وقالت مها المذيعة بقناة "روتانا خليجية"، إنها كانت مدعوة لهذه السهرة التي تجمعهن في مكان واحد بهدف كسر الملل، لكنها رفضت الدعوة وأخبرت صديقاتها أنها ستبلغ الشرطة لكنهن اعتقدن أنها تمازحهن.

لكنها بالفعل أبلغت الشرطة واتصلت بهن وقالت إنها فعلت هذا لأنها تحبهن موضحة أن الشرطة في طريقها إليهن.

اي استفسارات أخرى؟ 🤓

كل شخص يعارض التبليغ عن التجمعات فهو يعارض أوامر الدولة ويجب محاسبته لجهله المدقع والتسبب في انتشار وباء #كورونا 💚 #كلنا_مسؤول #الداخلية #حظر_التجول pic.twitter.com/VDEc3q3wLG — مها منصور (@Mas_91_) May 8, 2020

وأضافت أن "كل شخص يعارض التبليغ عن التجمعات فهو يعارض أوامر الدولة ويجب محاسبته لجهله المدقع والتسبب في انتشار وباء".

وقوبل اعتراف مها على زميلاتها تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، بين تأييد، وبين وصف تصرفها بـ"النذالة" وسعيها للشهرة بعمل أي ضجة وطالبها البعض بسداد المخالفة المالية عنهن، وتساءل البعض "لماذا لم تنصحهن أولًا قبل أن تبلغ عنهن ولماذا أعلنت بالأساس أنها فعلت"؟

وأثارت الانتقادات حفيظة مها لتعاود التغريد على منتقديها بعبارة "الجاهل عدو نفسه"، موضحة أن إحدى زميلاتها اعترفت بأنها كانت مخطئة واعتذرت لها. وأكدت أن النذالة الحقيقية هي السكوت عن المخالفين للإجراءات الاحترازية.

اللي يعارض البلاغ او مو عاجبه تصرفي يتفضل يرد. أين انتم؟ اكثر من ٦٠٠ تعليق على التغريدة الأولى والتغريدة الثانية أشوفكم اختفيتوا 👀 صدق من قال "الجاهل عدو نفسه". مع العلم انها اعترفت بغلطها ورجعت تشكرني يعني الموضوع ما طول 👏🏻👏🏻 #اخسر_صديق_ولا_تخسر_وطن https://t.co/p7Nq5aVrqk — مها منصور (@Mas_91_) May 8, 2020

لكن سيلًا من الانتقادات وجه لتلك التغريدة، وعدّد المغردون أخطاء المذيعة ومخالفتها هي الأخرى لإجراءات العزل خلال ممارستها لمهنتها، وتساءلوا عن هدف إذاعتها خبر كهذا على الملأ، وعن ترويجها لإعلان عن أكل الطعام من خارج المنزل.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة السعودية، وصل عدد إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 37 ألفاً و136 حالة، توفي منهم 239 وتعافى 10 آلاف و144 حالة.

كان من الأولى تنصحينهم والمره الثانيه تبلغين وحتى اذا بلغتي فالمره الثانيه

مفروض ماتنشرين الخبر للناس بتويتر

وسناب وتشهرين فيهم ، أعتقد الشهره

اللي وصلتي لها هـي سبب تصرفك هذا

عشان " الشوو " ولولا الشهره واثارة الجدل مابلغتي ، ياقو قلبك تنامين اليوم وهم بالسجن وبيدفعون 10 الاف — ‏ 𝐒. 𝐀𝐋𝐒𝐇𝐄𝐇𝐑𝐈 ✪ (@Me_800) May 7, 2020

كلامك صحيح وسيتم التبليغ عليك لانك سويتي اعلان لمطعم الكاتم بدون ماتوضحين انه اعلان وشكرا لك — Abdulmajeed Alturki (@majeed_alturki) May 9, 2020

ادفعي مخالفتهن لو خايفه عليهن صدق pic.twitter.com/zwLEj3tILO — ذات الشمري (@tthhat) May 8, 2020

https://twitter.com/NeenaaaF/status/1258585066239856646?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/aa12312313a/status/1258882189158223872?ref_src=twsrc%5Etfw

من الواضح انك تستغلي الموضوع لتصفية حسابات شخصية و في الظاهر تظهري نفسك وطنية الخيانة مرض و الطعن في الظهر خيانة كان ممكن تقنعيهم بجدية الأمر — Al Qurashi Adnan عدنان القرشي (@AlQurashiAdnan1) May 8, 2020

https://twitter.com/doum2014/status/1259138788049256448?ref_src=twsrc%5Etfw

وخلال هالفتره ما بلغت على اخوك ؟. — محمد بن عبدالرحمن (@imoha1000) May 8, 2020

لاتحورين الموضوع ماحد عارض الأوامر بالتجمعات الناس معارضه اسلوبك انك تشهرين بصديقاتك كل هذا تسوينه عشان الشهرة مرة ثانية اقولك لاتحورين الموضوع ماحد عارض الأوامر بالبلاغ الناس زعلانة وتعارض التشهير — FAHAD|1978 (@FAHAD87545001) May 9, 2020

نعارض الشو اللي تسوينه من بداية الأزمة

ما عارضنا التبليغ

الظاهر ما صابت معك المرة الأولى جتك فكرة ثانية😂

ياكثر الي قدموا للوطن وسعوا في القضاء على انتشار الفايروس بكل الطرق لكن ما مسكوا السناب وصوروا ولا كتبوا في تويتر يدورون الأتنشن — إبتسام.. (@ibtessam_ali) May 9, 2020

تتفلسفين لك يومين عن الاجرائات والاحترازات وتشخصين علينا عشان بلاغك وبرمشة عين تسوي إعلان لأكل من برا 🌝 طيب الحرص والاحتياطات والمبادئ وين تبخروا 😂 — ⚽️ | RAYAŃ | ⚖️ (@Rmajed10) May 9, 2020

التجمع في البرامج التلفزيونية في نظري اخلال بنظام الاجراءات الاحترازية كذلك الظهور بدون أي حماية ، مانراه في الصوره لا ينفي التجمع خلف الكاميرات لساعات. — يحيى محمد آل حمحوم (@YHamhom) May 8, 2020

https://twitter.com/win0_o1/status/1258966325172543488?ref_src=twsrc%5Etfw

ياعمري ماصار الموضوع ترند ابد 🤣🤣🤣 و #لن يصبح ترند بعد 😭😂 — Jawaher Almaghanam (@jooje2) May 8, 2020

طيب بلغي واسكتي ليه الضجه؟ تراك اشغلتينا والله ماعندك سالفة ، بس تبغين شهره وهذا وقت مناسب تشتهرين فيه .. وعلى فكره صوتك يفججع — – (@_angelicface1) May 8, 2020

اذا انتي صادقه ان بلاغك كان بكل "حب" سددي عندهم مخالفات البلاغ لعل وعسى يتأدبون ويحسون انك صادقه بخوفك عليهم 👌 — 🌐﮼خالد﮼بن﮼سعد (@sha5syh) May 8, 2020