قطر تسجل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، تسجيل 1189 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 22520 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 254 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2753 حالة.

ولفتت إلى فحص 3215 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 127 ألفا و769 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 54 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، ويعاني من أمراض مزمنة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) وتشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الناس تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكدة إصابتُهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد، إجراءً استباقيا.

وشددت على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية.