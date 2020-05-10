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سياسة|مصر

عمرو أديب يهاجم المصريين العائدين ويهددهم.. ومواطنون يردون (فيديو)

الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم المصريين العائدين من الخارج
الإعلامي المصري عمرو أديب يهاجم المصريين العائدين من الخارج
10/5/2020

هاجم المذيع المصري عمرو أديب المصريين العائدين من الخارج بسبب حديثهم عن تردي أماكن العزل الصحي، وانتقادهم لها بمقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل.

وقال أديب موجها حديثه للعائدين حديثا من الخارج بسبب ظروف فيروس كورونا، وساخرا من شكواهم من تردي الأماكن المخصصة للحجر الصحي "بصراحة احنا مكناش عاملين حسابكم، لو عارفين إنكم هتبقوا متضايقين كنا هنقول لكم استنوا سنة ولا حاجة هندهنها ونركب فيها نجف".

وأوضح أن هذه هي الظروف المتاحة لمن يريد من الدولة حجرا صحيا بالمجان، أما من يريد مستوى أفضل فعليه أن يدفع المبالغ المطلوبة للحجر الصحي بفنادق مرسى علم.

 

وأضاف أنه لا يرى أن الأماكن المخصصة للحجر الصحي بهذا المستوى من السوء كما يقولون، وأن هذا حجر صحي وليس "رحلة" على حد قوله، واستطرد مهددا "ولولا الملامة كنت قولت لكم الطيارة اللي جابتكم ترجعكم".

وقال موجها حديثه للمصريين بالخارج الآن ويريدون الرجوع إنهم وبعد أن رأوا أماكن الحجر "اللي متضايق ما يجيش".

وتفاعل الكثير من المتابعين على تصريحات عمرو أديب، مستنكرين أسلوبه غير اللائق في التعامل مع المصريين المغتربين الذين قدموا الكثير لوطنهم.

وقال بعضهم إن  المصريين المغتربين الذين يرغبون بالعودة ويطلبون توفير أماكن آدمية لهم بالحجر الصحي لا يطلبون حسنة من الحكومة، فهم يكافحون بالخارج ويدخلون لمصر المليارات من الدولارات، ولا يشكلون عبئا على البلد في المعيشة والوظائف والدعم.

 

 

 

وعلق الصحفي جمال سلطان على تصريحات عمرو أديب قائلا "هذه عبارات يمكن أن تسمعها من "المحتل" الإسرائيلي يخاطب الفلسطينيين، ويستحيل أن تسمعها من إعلامي يتحدث لشعب بلده ، أحقر من ذلك لم أقابل ولم أسمع في حياتي، صبي تركي آل الشيخ على خطى معلمه".

وتساءل آخرون لماذا ترسل مصر المساعدات لدول أخرى، ولا توفر لمواطنيها أماكن حجر صحي ترقى للاستخدام الآدمي، أليس المواطنون المصريون أولى؟

 

https://twitter.com/yassmin_JE/status/1259416658533330944?ref_src=twsrc%5Etfw

وانتقد آخرون أداء النظام المصري الذي صرف الأموال الطائلة على القصور الرئاسية،  وأهدرها في مشروعات لا طائل من ورائها، وتبرع بالمستلزمات الطبية لدول ليست بحاجة لمساعدات، في ظل نقص شديد في المسلزمات الطبية بالمستشفيات المصرية،كما نقل الطيران المصري أمريكان وبريطانيين من عدة دول، وتلكأ في إرجاع المصريين العالقين لأسابيع، وفي نهاية المطاف يقول "عمرو أديب" للمصريين بالخارج "ظروفنا صعبة واللي مش عجبه ميرجعش".

https://twitter.com/Hisham_mahmoud8/status/1259317489567248387?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان عدد من المصريين العائدين قد صوروا مقاطع فيديو من داخل مقرات الحجر الصحي بالمدن الجامعية، وقالوا إنها لا ترقى للاستخدام الآدمي.

كما انتقد آخرون الحجر الصحي بفنادق مرسى علم أيضا، وقالوا إنه غير نظيف وتملؤه الحشرات.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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