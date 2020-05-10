عمرو أديب يهاجم المصريين العائدين ويهددهم.. ومواطنون يردون (فيديو)

هاجم المذيع المصري عمرو أديب المصريين العائدين من الخارج بسبب حديثهم عن تردي أماكن العزل الصحي، وانتقادهم لها بمقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل.

وقال أديب موجها حديثه للعائدين حديثا من الخارج بسبب ظروف فيروس كورونا، وساخرا من شكواهم من تردي الأماكن المخصصة للحجر الصحي "بصراحة احنا مكناش عاملين حسابكم، لو عارفين إنكم هتبقوا متضايقين كنا هنقول لكم استنوا سنة ولا حاجة هندهنها ونركب فيها نجف".

وأوضح أن هذه هي الظروف المتاحة لمن يريد من الدولة حجرا صحيا بالمجان، أما من يريد مستوى أفضل فعليه أن يدفع المبالغ المطلوبة للحجر الصحي بفنادق مرسى علم.

وأضاف أنه لا يرى أن الأماكن المخصصة للحجر الصحي بهذا المستوى من السوء كما يقولون، وأن هذا حجر صحي وليس "رحلة" على حد قوله، واستطرد مهددا "ولولا الملامة كنت قولت لكم الطيارة اللي جابتكم ترجعكم".

وقال موجها حديثه للمصريين بالخارج الآن ويريدون الرجوع إنهم وبعد أن رأوا أماكن الحجر "اللي متضايق ما يجيش".

وتفاعل الكثير من المتابعين على تصريحات عمرو أديب، مستنكرين أسلوبه غير اللائق في التعامل مع المصريين المغتربين الذين قدموا الكثير لوطنهم.

وقال بعضهم إن المصريين المغتربين الذين يرغبون بالعودة ويطلبون توفير أماكن آدمية لهم بالحجر الصحي لا يطلبون حسنة من الحكومة، فهم يكافحون بالخارج ويدخلون لمصر المليارات من الدولارات، ولا يشكلون عبئا على البلد في المعيشة والوظائف والدعم.

يبلغ تحويل المصريين المغتربين لبلادهم نحو 27 مليار دولار سنوياً ومع ذلك يخرج #عمرو_اديب ذنب #السيسي ليشتمهم ويطالبهم بعدم العودة إلى #مصر ان لم يعجبهم الصراصير في الحجر الصحي. ففي بلاد الجنرال الإنقلابي وحدها يقبض المذيع من جيوب المصريين ليشتمهم كل يوم! pic.twitter.com/XdkV9l2Hxj — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 10, 2020

فلوسي وفلوسك والضرايب ال بندفعها وكل دولار بياخدوه مننا فى كل تخليص ورقة بنعملها والعملة الصعبة ال بندخلها البلد هى دى المرتبات ال بياخدها عمرو أديب وال زيه علشان يطلعوا يجعروا وينهقوا زى الحمير وينظروا علينا ويقولولنا هو ده الموجود وال مش عاجبه يرجع زى ما جه

شقانا هى مرتباتهم — Sahar Mahmoud (@Sahar_Eldeeb) May 10, 2020

الدولارات اللى بيدخلها المصريين فى الخارج لمسانده الاقتصاد المصرى اكتر من اللى بتدخلها السياحه وقناه السويس ..ياللى بتقول اللى مش عاجبه يرجع تانى #عمرو_اديب https://t.co/9Tf5ufFoAi — زينب (@zeinabelmasry) May 10, 2020

يوم ما الثورة تحكم تانى و هى هتحكم تانى ياللى لديك القدرة انك تكرهنى فى أسمى ستبكى دموع التماسيح الحارة يا أديب…

لن نرحمك أنت و كل طبقتك من الملاعين https://t.co/37StJhhLmp — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) May 10, 2020

وعلق الصحفي جمال سلطان على تصريحات عمرو أديب قائلا "هذه عبارات يمكن أن تسمعها من "المحتل" الإسرائيلي يخاطب الفلسطينيين، ويستحيل أن تسمعها من إعلامي يتحدث لشعب بلده ، أحقر من ذلك لم أقابل ولم أسمع في حياتي، صبي تركي آل الشيخ على خطى معلمه".

هذه عبارات يمكن أن تسمعها من "المحتل" الإسرائيلي يخاطب الفلسطينيين ، ويستحيل أن تسمعها من إعلامي يتحدث لشعب بلده ، أحقر من ذلك لم أقابل ولم أسمع في حياتي ، صبي تركي آل الشيخ على خطى معلمه pic.twitter.com/PEWPYWMd0z — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 10, 2020

وتساءل آخرون لماذا ترسل مصر المساعدات لدول أخرى، ولا توفر لمواطنيها أماكن حجر صحي ترقى للاستخدام الآدمي، أليس المواطنون المصريون أولى؟

المرتزق #عمرو_أديب للمصريين العالقين في الخارج اللي مش عاجبه الحجر اللي فيه صراصير ميرجعش، ولولا الملامة اللي جم كنا رجعناهم تاني على نفس الطيارة! دي البلد اللي بترسل طائرات تحمل مساعدات لأغنى دول العالم👇 pic.twitter.com/GKYfkhBQLc — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 9, 2020

دي مدينة جامعية والطلبة بيعيشوا فيها أثناء فترة الدراسة ووضعها بصراحة مزري ومخجل ولو عمرو أديب ابنه نزل من لندن يبقى يخليه يقعد هناك يقضي فترة الحجر الصحي بتاعته.. https://t.co/zH7zayTaI7 — Shaima (@ShaimaStreet) May 10, 2020

https://twitter.com/yassmin_JE/status/1259416658533330944?ref_src=twsrc%5Etfw

وانتقد آخرون أداء النظام المصري الذي صرف الأموال الطائلة على القصور الرئاسية، وأهدرها في مشروعات لا طائل من ورائها، وتبرع بالمستلزمات الطبية لدول ليست بحاجة لمساعدات، في ظل نقص شديد في المسلزمات الطبية بالمستشفيات المصرية،كما نقل الطيران المصري أمريكان وبريطانيين من عدة دول، وتلكأ في إرجاع المصريين العالقين لأسابيع، وفي نهاية المطاف يقول "عمرو أديب" للمصريين بالخارج "ظروفنا صعبة واللي مش عجبه ميرجعش".

عمرو أديب هو صوت الشعب.

عمرو أديب هو صرخة الغلبان. (ملاحظة: الشعب هو السيسي)

(ملاحظة ثانية: الغلبان هو السيسي برضه). عاش الإعلام السيساوي. https://t.co/6EDqsDRCXW — محمد الوشيحي (@Alwashi7i) May 10, 2020

عمرو أديب أسس لتوجه جديد للدولة بشكل رسمي امبارح، بعد ما كانوا بينفوا الاهمال والفساد وان كله تمام وماحدش يلتفت للاشاعات دلوقتي بقى الموضوع هي دي ظروف وامكانيات الدولة واه احنا زبالة ومعلش بقى ظروفنا وهانعمل ايه واللي مش عاجبه ما يعيش فيها، كده جابوا من آخر الاخر خلاص — #StayHome (@Baher) May 10, 2020

https://twitter.com/Hisham_mahmoud8/status/1259317489567248387?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان عدد من المصريين العائدين قد صوروا مقاطع فيديو من داخل مقرات الحجر الصحي بالمدن الجامعية، وقالوا إنها لا ترقى للاستخدام الآدمي.

كما انتقد آخرون الحجر الصحي بفنادق مرسى علم أيضا، وقالوا إنه غير نظيف وتملؤه الحشرات.

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