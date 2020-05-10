شاهد: برلماني مصري يعتدي على فريق طبي ومدونون "جاي ياخد اللقطة"

هاجم مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي النائب في البرلمان المصري، إلهامي عجينة، بعد تعديه لفظيًّا على الطاقم الطبي بمستشفى شربين، في محافظة الدقهلية شمال شرقي القاهرة.

وكان النائب عجينة قد نشر عبر حسابه على فيسبوك مقاطع لزيارته للمستشفى، واتهامه للطاقم الطبي بالإهمال.

وقال عجينة إنه يمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين في مستشفى شربين العام؛ مطالبًا مدير المستشفى بتقديم استقالته، ومؤكدًا أنه سيتوجه إلى وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر.

سيادة النائب إلهامي عجينة بيلف في المستشفى في ثقة تامة لا كمامة ولا جلوفز ولا حاجة

ترامب المفروض يتصل بيه لأنه شكله خابز المصل عنده في البيت — يُوسُفُ (@yosefjo1510) May 10, 2020

واحتفى مدونون بردود أفعال الأطباء العاملين بالمستشفى ورفضهم لإهانات عجينة، فيما اتهمه آخرون بالقول "جاي ياخد اللقطة".

دكاتره المستشفى ال دخلها النايب الهامي عجينه دول طيبين والله مفهمش غير دكتور عضم ودكتور- باطنه نوعا ما- ال ادوله ف وشه

انا لو منهم كنت هقوله تعالا اتفضل البس كمامه وجلافز فيه حاله اشتباع كورونا بص عليها معانا

كان هيعملها ع روحه

وبكل بساطه هيجري بره المستشفى — Bakry🇪🇬🇪🇬 (@abdobakry367) May 10, 2020

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنائب، يتهم فيه الأطباء بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة، الأمر الذي نفاه الأطباء.

أراد أن يقوم بدور "رقابي".. مشاجرة بين النائب إلهامي عجينة والطاقم الطبي بمستشفى #شربين العام pic.twitter.com/RhmVxXgBj8 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 10, 2020

وأصدرت مستشفى شربين بيان ردت فيه على اتهامات النائب، رافضة وصف المستشفى بالإهمال ومطالبة بعدم التدخل في عملهم.

وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها بيان أن عجينة قد حضر السبت الماضي في الساعة السادسة مساء إلى المستشفى، بحضور المدير المناوب ونائب المدير؛ لمتابعة حالة محجوزة في قسم الباطنة (مريض من مركز بلقاس محل إقامة النائب).

وأضاف البيان أن عجينة حضر مرة أخرى إلى المستشفى في تمام العاشرة مساء أول من أمس الجمعة، لمتابعة التعامل مع الحالة، وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان الفريق الطبي يعد المريض لعمل أشعة مقطعية.

وبعد زيارة النائب المثيرة للجدل، زار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، سعد مكي، مستشفى شربين العام، ورفض تصرف عجينة جملة وتفصيلا، وتضامن مع الأطباء والممرضين.