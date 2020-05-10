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شاهد: برلماني مصري يعتدي على فريق طبي ومدونون "جاي ياخد اللقطة"

البرلماني إلهامي عجينة أثار لغطا واسعا على مواقع التواصل بعد زيارته لمستشفى شربين العام
البرلماني إلهامي عجينة أثار لغطا واسعا على مواقع التواصل بعد زيارته لمستشفى شربين العام
10/5/2020

هاجم مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي النائب في البرلمان المصري، إلهامي عجينة، بعد تعديه لفظيًّا على الطاقم الطبي بمستشفى شربين، في محافظة الدقهلية شمال شرقي القاهرة.

وكان النائب عجينة قد نشر عبر حسابه على فيسبوك مقاطع لزيارته للمستشفى، واتهامه للطاقم الطبي بالإهمال.

وقال عجينة إنه يمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين في مستشفى شربين العام؛ مطالبًا مدير المستشفى بتقديم استقالته، ومؤكدًا أنه سيتوجه إلى وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر.

واحتفى مدونون بردود أفعال الأطباء العاملين بالمستشفى ورفضهم لإهانات عجينة، فيما اتهمه آخرون بالقول "جاي ياخد اللقطة".   

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنائب، يتهم فيه الأطباء بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة، الأمر الذي نفاه الأطباء.

وأصدرت مستشفى شربين بيان ردت فيه على اتهامات النائب، رافضة وصف المستشفى بالإهمال ومطالبة بعدم التدخل في عملهم.

وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها بيان أن عجينة قد حضر السبت الماضي في الساعة السادسة مساء إلى المستشفى، بحضور المدير المناوب ونائب المدير؛ لمتابعة حالة محجوزة في قسم الباطنة (مريض من مركز بلقاس محل إقامة النائب). 

وأضاف البيان أن عجينة حضر مرة أخرى إلى المستشفى في تمام العاشرة مساء أول من أمس الجمعة، لمتابعة التعامل مع الحالة، وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان الفريق الطبي يعد المريض لعمل أشعة مقطعية.

وبعد زيارة النائب المثيرة للجدل، زار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، سعد مكي، مستشفى شربين العام، ورفض تصرف عجينة جملة وتفصيلا، وتضامن مع الأطباء والممرضين.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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