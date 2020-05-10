سلمان العودة في رمضان: صفات المتقين وفضل قيام الليل (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية.

وفي حلقة اليوم يواصل العودة تأملاته في تفسير سورة الذاريات بداية من قوله تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ. كَانُوا قَلِيلا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ".

وينقل العودة كلام ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية: "كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ": أنه قل ما تمر عليهم، أي المتقين، ليلة لا يصلون فيها، فيقوم الواحد منهم ما شاء الله تعالى له، يقوم ثلث الليل أو يقوم ربعه أو خمسه أو سدسه أو عشره، أو يصلي وتره.

ويضيف العودة: قيل في تفسير هذه الآية أيضا: أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، وحري بمن صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة أن يكون له نصيب من هذه الآية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله".

ويوضح العودة بأن " النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه "، آخر الليل، ثم يقوم قبيل السحر ويستغفر ربه، وهذا أكمل الأوصاف، ولم يقم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة كاملة حتى الصباح، ولا كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وإنما هذا وجد فيمن بعدهم.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.