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سلمان العودة في رمضان: تأملات مع اسم الله "البديع" (فيديو)

10/5/2020

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان". وفي حلقة اليوم يتناول العودة معنى اسم الله "البديع".

وفي حلقة اليوم يتحدث الشيخ سلمان العودة عن معنى اسم الله "البديع"، ويقول عن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى إن "البديع من أسماء ربنا جل وعز، والبديع جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه: "بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ البقرة:117، وفي قوله: بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" الأنعام:101.

ويضيف العودة "البديع معناه المبدع، فهو الذي أبدع السماوات والأرض، فأنشأهما على غير مثال أو نموذج سابق. فهو الإله الخالق المبدع الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما من المجرات والنجوم، والجمادات والإنسان والحيوان، والطير والنبات، والماء والهواء والنور، وغيرها من الأشياء التي يضج بها هذا الكون الذي يشارك فيه كل المؤمنين بالله تبارك وتعالى، إيماناً وتسبيحاً، واعترافاً وتعظيماً لهذا المبدع الحكيم سبحانه وتعالى الذي هو بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، أي: خالقهما ومخترعهما على غير نموذج سابق ولا مثال متقدم".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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